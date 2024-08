Imperia, nubifragio e trombe marine: danni a stabilimenti balneari, cabine elettriche in fiamme Un violento nubifragio si è abbattuto la mattina di Ferragosto in provincia di Imperia. Decine le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco per allagamenti, alberi sradicati, cabine elettriche in fiamme nella zona di Ventimiglia. Trombe marine ad Ospedaletti e Vallecrosia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal gruppo Facebook "Sei di Ospedaletti se ….. Spiareti"

Ferragosto di forte maltempo nella provincia di Imperia. Un violento nubifragio e diverse trombe marine sono stati protagonisti della mattina del 15 agosto in Liguria. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, e si segnalano diversi danni, anche agli stabilimenti balneari.

Forte maltempo oggi nella provincia di Imperia

Un forte temporale si è abbattuto verso le 8 sulla provincia di Imperia: sono state decine le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco per segnalare allagamenti, alberi abbattuti, si segnalano anche un paio di cabine elettriche in fiamme nella zona di Ventimiglia.

Ci sono stabilimenti balneari danneggiati a causa di forti trombe marine ad Ospedaletti e Vallecrosia: “Mai visto una specie di tornado simile”, scrive qualcuno commentando le immagini sui gruppi Facebook della zona. Le barche del Centro Velico di via XX Settembre si sono completamente ribaltate e in paese si sono verificati numerosi blackout.

Colpita anche Bordighera e sul Ponte Doria a Ventimiglia i vigili del fuoco e i tecnici Rt sono intervenuti per la caduta di vecchi tralicci della Riviera Trasporti. È stata inoltre danneggiata l'impalcatura che copre un albergo in fase di demolizione a Portosole, Sanremo.

Secondo l'agenzia regionale Arpal si è trattato di un downburst: "La prevista struttura temporalesca ha iniziato a interessare il Ponente regionale con raffiche di downburst a 128 km/h, calo termico di circa 8 gradi in un'ora e intensità di pioggia – fino a questo momento – da 19.8mm/15 minuti a Seborga (IM). Sul sito omirl.regione.liguria.it o sulla app meteo3r è possibile seguire l'evoluzione meteo attraverso le immagini radar e gli altri strumenti messi a disposizione di tutti".

Decine di interventi per maltempo anche a Modena e Ferrara

Decine di interventi dei vigili del fuoco registrati nelle ultime ore anche nella zona tra Modena e Ferrara: i vigili del fuoco sono stati impegnati per alberi pericolanti e coperture divelte nelle provincia di Modena e Ferrara. Sono 50 gli interventi svolti per il forte vento in provincia di Modena e 80 quelli in provincia di Ferrara. Nel ferrarese le maggiori criticità a causa del maltempo si sono verificate a Bondeno e Cento, nel modenese a Mirandola, Finale Emilia, S. Felice sul Panaro.