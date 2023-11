Ilaria De Rosa, la hostess scarcerata in Arabia Saudita: “Spero un giorno di farvi conoscere la mia storia” La 23enne trevigiana era stata trovata in possesso di una canna a maggio mentre si trovava in Arabia Saudita. La settimana scorsa è stata liberata. In una storia su Instagram ha scritto: “Ringrazio tutti per il vostro supporto”.

A cura di Biagio Chiariello

"Ringrazio tutti per il vostro supporto. Spero un giorno di farvi conoscere la vera storia, ma anche molto altro". Queste le prima parole sui social, dopo essere uscita dal carcere di Jeddah, in Arabia Saudita, dove era finita a maggio, di Ilaria De Rosa, la hostess trevigiana di 23 anni, arrestata perché, durante i controlli della polizia locale a una festa privata, era stata trovata in possesso di uno spinello.

La giovane ha postato il suo pensiero in una storia su Instagram ieri pomeriggio, domenica 5 novembre. Originaria di Resana, Ilaria è assistente di volo della Avion Express, compagnia lituana. Da marzo si era stabilita proprio nella località turistica del Mar Rosso. In questo periodo la sua famiglia non le ha mai fatto mancare il loro supporto.

La 23enne era stata condannata a sei mesi di carcere anche in appello per il possesso della piccola quantità di hashish, reato che comunque in Arabia Saudita può essere punito anche con la pena capitale. Lei ha sempre negato ogni accusa. Trascorso il tempo stabilito dai giudici, è tornata libera il 2 novembre scorso. Si è subito imbarcata su un volo per l'Italia e giovedì è arrivata in Italia, all'aeroporto di Fiumicino: non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione.

Della vicenda si erano subito interessati la Farnesina e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che avevano messo a disposizione dei familiari un pool di avvocati. “Ora vuole solo dimenticare al più presto questa disavventura”, ha spiegato in sua vece il senatore di Fi Pierantonio Zanettin, anche lui veneto, che ha svolto un ruolo di primo piano nella gestione del caso.