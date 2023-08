La hostess Ilaria De Rosa condannata anche in appello a sei mesi di carcere in Arabia Saudita La 24enne, arrestata nel maggio scorso, resta ora in carcere in una prigione a 45 chilometri dalla capitale saudita Riad, con l’accusa di droga dopo essere stata sorpresa con uno spinello.

A cura di Antonio Palma

La hostess italiana Ilaria De Rosa è stata condannata anche in appello a sei mesi di carcere in Arabia Saudita. La sentenza, emessa oggi da un Tribunale di Riad, in pratica ha confermato la precedente sentenza di primo grado per l’accusa di droga emessa nel giugno scorso e fa crollare le speranze dei familiari di poterla riabbracciare. La 24enne, arrestata nel maggio scorso, infatti resta in carcere in una prigione a 45 chilometri dalla capitale saudita.

Giovedì mattina i giudici sauditi di appello, che hanno emesso la sentenza, hanno confermato che la giovane trevigiana deve scontare in cella la sua pena emessa il 13 giugno scorso perché, secondo l'accusa, era stata sorpresa con uno spinello nascosto nel reggiseno durante un controllo di polizia nel Paese mediorientale. Dei sei mesi da trascorrere in cella, Ilaria De Rosa ne ha scontati già oltre tre e ne rimangono da scontare solo due e mezzo. La hostess infatti è rinchiusa in una prigione locale dallo scorso 4 maggio, quando fu fermata dalla polizia saudita a Gedda con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti per essere stata trovata con uno spinello di marijuana.

Ilaria De Rosa

Per la hostess di volo italiana si sperava nella Grazia, chiesta al re saudita proprio in virtù del quantitativo irrisorio di stupefacente trovato in possesso della 24enne e dei mesi già trascorsi in carcere, ma ora la condanna in appello aggrava la posizione, anche se il perdono del sovrano è sempre possibile. Il legale che la rappresenta sul posto aveva chiesto la scarcerazione prevista dalla legge saudita in caso di reati minori ma la droga in Arabia è un reato molto grave e al momento nessuna attenuante è scattata per lei che resta rinchiusa in carcere con i detenuti comuni.

Ilaria De Rosa ha sempre raccontato di essere stata arrestata mentre si trovava con alcuni amici e di non aver portato lei lo spinello che ha poi causato l'arresto. Al momento del fermo, infatti, la hostess era con altri ragazzi, poi anche loro condannati ad un anno e sei mesi di reclusione, sempre per possesso di droga. La modica quantità di marijuana, a suo dire, era di uno dei ragazzi della compagnia ed era stato portato esclusivamente per uso personale. Anche la mamma ha ribadito più volte che la giovane è molto esperta e ha viaggiato molto e quindi non avrebbe mai rischiato l'arresto di sua iniziativa visto che conosce le leggi locali. "Mia figlia è abituata a lavorare all'estero, sa bene che in paesi come l'Arabia Saudita è pericoloso farsi trovare con stupefacenti addosso" ha spiegato la donna.

Le autorità italiane stanno seguendo il caso. Dopo la scoperta dell’arresto, la Farnesina si è subito attivata e ha seguito il caso e la ragazza ha potuto parlare anche con il console generale d’Italia. Proprio parlando con il Console, Ilaria De Rosa aveva raccontato che la polizia aveva fatto improvvisamente irruzione in una villa privata dove stavano cenando. Stando al suo racconto, in un primo momento De Rosa ha pensato addirittura che si trattasse di una rapina e avrebbe capito la reale situazione la gravità delle accuse solo dopo essere stata portata in una stazione di polizia.