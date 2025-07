Il Sicilia Express torna per l’esodo estivo a Palermo e Siracusa: quanto costa il biglietto e quali fermate fa

Il Sicilia Express ritorna sui binari anche per questo esodo estivo con partenza il 30 luglio da Torino Porta Nuova e arrivo previsto il giorno dopo sull’Isola. Biglietti già in vendita sia per servizio cuccette sia per posti a sedere in scompartimenti da sei.

Torna il Sicilia Express, il treno che da Torino consentirà ai siciliani di raggiungere la propria terra per questo periodo di vacanze estive. Il convoglio, allestito da FS Treni turistici italiani grazie alla collaborazione dell'assessorato regionale delle Infrastrutture della mobilità della Regione Siciliana, partirà il 30 luglio da Torino per raggiungere Messina e poi Palermo, Catania e Siracusa. Biglietti già in vendita oggi 24 luglio con posti disponibili a 29,90 euro per l'intera tratta. Il ritorno invece sarà previsto il 23 agosto per il contro esodo estivo, sempre da Palermo e Siracusa in direzione di Torino.

Dopo il grande successo ottenuto sia nel periodo di Natale che a Pasqua, il Sicilia Express ritorna sui binari anche per questo esodo estivo consentendo così ai tanti lavoratori e studenti isolani fuori sede di poter raggiungere la Sicilia per il mese di agosto. Come sempre a bordo disponibile servizio cuccette, ristorazione e animazione. Come avvenuto in precedenza il viaggio prevederà animazione a bordo e performance enogastronomiche che intendono valorizzare la cultura siciliana e i suoi prodotti agroalimentari. In particolare a bordo, lungo il tragitto, sono previste attività di intrattenimento, musica dal vivo, degustazioni di prodotti tipici e momenti di folclore che celebrano l'identità e le tradizioni della regione.

Il costo del biglietto del Sicilia Express

I biglietti del Sicilia Express sono in vendita già questo pomeriggio 24 luglio, sia per prenotare il servizio cuccette sia per i posti a sedere in scompartimenti. Il prezzo è a partire da 29,90 per tutta la tratta che collega da Torino fino a Messina, Palermo, Catania o Siracusa. Il treno però fa diverse fermate lungo il tragitto per la sola salita dei passeggeri diretti in Sicilia con costi ridotti. Sono 500 i posti disponibili sia per l'andata sia per il ritorno previsto per il prossimo 23 agosto.

I biglietti per il Sicilia Express sono disponibili sul sito e attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia, inclusi l’App Trenitalia, le biglietterie di stazione, i distributori Self-Service e le agenzie di viaggio. È possibile comunque prenotare anche soltanto il treno di arrivo o solo quello di ritorno. Il Sicilia Express è aperto a tutti e non è necessario avere la residenza in Sicilia per poter prenotare un posto a bordo. Sono prenotabili sia carrozze cuccette con sei letti oppure la seduta in scompartimenti da sei posti.

"Con questa iniziativa vogliamo offrire un’opportunità concreta ed economicamente vantaggiosa ai tanti siciliani che vivono lontano dalla loro terra, permettendo loro di rientrare in Sicilia e riabbracciare le loro famiglie. È un gesto di vicinanza e attenzione verso le nostre comunità emigrate" ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. "Il Sicilia Express rappresenta un modello di trasporto integrato e pensato per i bisogni reali dei cittadini. Un viaggio che non è solo uno spostamento, ma un’esperienza che riporta a casa, tra sapori, suoni e colori della nostra Isola" ha aggiunto l’assessore regionale delle Infrastrutture della mobilità Alessandro Aricò.

Tutte le date e le fermate del treno

In Sicilia Express per l'esodo estivo partirà dunque mercoledì 30 luglio dalla stazione di Torino Porta Nuova alle ore 12:30 con arrivo a Messina alle 10:30 del giorno dopo, 31 luglio, e a Palermo alle ore 14:25. A Catania arrivo previsto alle ore 12:50 mentre a Siracusa alle 14:22. Il treno effettuerà nel percorso numerose fermate per la sola salita dei passeggeri: Milano Porta Garibaldi, Parma, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Ostiense e Salerno. Una volta superato lo stretto, il treno fermerà a Messina Centrale dove si dividerà in due sezioni. Una proseguirà per Siracusa, con fermate a Taormina, Giarre Riposto, Acireale, Catania C.le, Lentini, e Augusta. L'altra sezione andrà a Palermo e fermerà a Milazzo Capo d’Orlando, S. Stefano di Camastra, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria.