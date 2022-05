Il piccolo Samuele morto a 6 anni dopo il bagnetto, attesa per l’autopsia La tragedia in un’abitazione di Sanluri, a pochi chilometri da Cagliari. Il bambino affetto da alcune patologie psicomotorie si trovava in casa con la madre quando si è sentito male. Oggi l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

A cura di Susanna Picone

Si chiamava Samuele Ciccu e aveva 6 anni e 8 mesi il bambino morto poco dopo aver fatto un bagnetto a casa sua, un'abitazione di Sanluri, a pochi chilometri da Cagliari, nel Sud Sardegna. La tragedia risale alla notte tra martedì e mercoledì e per fare chiarezza su quanto accaduto il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo del piccolo. Secondo la ricostruzione Samuele, un bimbo affetto da alcune patologie psicomotorie, si trovava in casa con la madre, una 36enne, quando improvvisamente si sarebbe sentito male. Si sospetta una crisi epilettica e respiratoria, di cui il bimbo era stato vittima anche in passato. Ma purtroppo questa volta nessuno ha potuto fare nulla per salvarlo.

La madre ha subito dato l’allarme e sul posto a Sanluri è arrivata un'ambulanza del 118, ma i medici hanno solo potuto constatare il decesso del bambino per arresto cardiocircolatorio. Nella casa sono arrivati poi anche i carabinieri della Compagnia di Sanluri che hanno avviato gli accertamenti sul caso e informato la Procura. L’autopsia affidata dal sostituto procuratore Marco Cocco al medico legale Roberto Demontis è prevista per oggi e servirà per chiarire ogni possibile dubbio sulle cause della morte del bambino.

Samuele Ciccu era nato a Lugano, in Svizzera: i genitori, Samanta e Maurizio, sono chiusi nel dolore, così come tutti i loro familiari. Tanti i messaggi di amici e conoscenti affidati ai social: “Quando ci lascia per sempre un bambino, piange il mondo intero, ma quando a lasciarci per sempre è un ‘bambino speciale’ in tenera età, piange il mondo intero ma in modo speciale”, recita uno dei tanti post lasciati su Facebook per il piccolo Samuele.