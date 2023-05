Il Papa si rifiuta di benedire un cane, è polemica: “Chi non ama gli animali non ama i bambini” Nuovo capitolo della saga che vede contrapposti il Papa e le associazioni animaliste. Il Pontefice ha raccontato di non aver voluto benedire un cane che la proprietaria chiamava “il suo bambino”. L’Enpa: “Chi non ama gli animali, non ama nemmeno i bambini”.

Papa Francesco

Non è la prima volta che Papa Francesco affronta il tema della famiglia e dei figli in relazione agli animali. Il Pontefice non ha mai nascosto la propria perplessità nei confronti di chi sostituisce l'amore di un figlio con quello di un cane, di chi sceglie di accogliere in famiglia un animale da compagnia piuttosto che un bambino. Un concetto che non ha esitato a esprimere ancora una volta questa mattina durante il suo intervento agli Stati Generali della Natalità, raccontando di non aver voluto benedire un cane.

“Quindici giorni fa, all'udienza del mercoledì – ha raccontato il Pontefice – mentre salutavo è arrivata una signora che ha aperto una borsa e mi ha chiesto ‘Me lo benedice il mio bambino?', ma era un cagnolino”. Francesco ha proseguito spiegando: “Non ho avuto pazienza e ho sgridato la signora – le sue parole – dicendole ‘Tanti bambini hanno fame e lei col cagnolino'”. Secondo il Papa queste "sono scene del presente" ma bisogna stare attenti perché potrebbero diventare "l'abitudine del futuro".

Parole che hanno fatto storcere il naso alle associazioni animalista come l'Oipa, l'Organizzazione internazionale protezione animali, che sottolinea come il Pontefice non sia nuovo a questo genere di esternazioni che contrappongono i figli a cani e gatti e che rivelano una certa lontananza dall'amore incondizionato per gli animali, quello che invece hanno manifestato nel corso dei secoli molti santi da San Francesco, che li chiamava "fratelli" e "sorelle", a San Giovanni Bosco, passando per Sant'Antonio Abate, Santa Gertrude di Nivelles, San Serafino, San Filippo Neri.

“Chi non ama gli animali non ama neanche i bambini perché chi è capace d'affetto lo dà agli animali e ai bambini”, ha tuonato invece la presidente dell'Enpa, Carla Rocchi. “Siamo sicuri che se il Papa ci riflette un po' si convincerà anche lui – ha spiegato – quella del Papa è un'affermazione che lui stesso potrebbe riconsiderare perché laddove c'è amore, c'è amore per tutti. Del resto lo dice anche la Chiesa che l'amore di Cristo è illimitato”.