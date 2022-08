Papa Francesco: “Le coppie preferiscono avere cani invece che figli” “Per favore, aiutate le famiglie ad avere figli”: a dirlo è Papa Francesco durante l’incontro con le partecipanti al Capitolo Generale delle Figlie della Carità Canossiane. Il Pontefice ha poi ribadito che le coppie “Invece dei figli preferiscono avere i cani, i gatti”.

A cura di Ilaria Quattrone

"Invece dei figli preferiscono avere i cani, i gatti. È un po' un affetto programmato, un affetto senza problemi": a dirlo è Papa Francesco all'incontro con le partecipanti al Capitolo Generale delle Figlie della Carità Canossiane. Il pontefice ha discusso del calo demografico che, da diverso tempo, interessa l'Italia e l'Europa: un problema che ha definito "umano, ma è anche un problema patriottico". Durante l'evento, Papa Francesco ha poi lanciato un appello: "Per favore, aiutate le famiglie ad avere figli".

L'Enpa: Papa Francesco sbaglia a contrapporre gli animali ai figli

Le parole di Papa Francesco hanno spinto alcune associazioni, che operano ogni giorno nell'ambito della protezione animali, a scendere in campo. Tra queste, ovviamente l'Enpa (Ente nazionale protezione animali) che sostiene come la competizione tra figli e animali domestici sia inesistente: "Non è la prima volta che Francesco contrappone gli animali ai figli. E sbaglia come ha rivelato a maggio il Rapporto Eurispes 2022". In base a quanto riportato nell'analisi, sono soprattutto le coppie con figli e le famiglie ad avere cani.

Ad adottare animali sono soprattutto coppie con figli

La presidente nazionale Enpa, Carla Rocchi, oltre a ribadire che il pontefice "persevera nell'errore" spiega che nei loro rifugi arrivano soprattutto coppie con figli: "L'amore per gli animali è un valore in sé, assoluto. Non c'entra avere o non avere i figli, che, come confermano i dati dell'Eurispes non rappresentano un ostacolo". La presidente ribadisce inoltre che: "Gli animali sono una gioia immensa e richiedono costanza e impegno, noi lo diciamo sempre a chi si rivolge a noi per adottarli. Ed è piuttosto naturale che le stesse persone che hanno questa predisposizione e generosità nell'accogliere un animale sono le stesse che hanno scelto di cambiare la loro vita

per diventare genitori, affrontando mille sacrifici e andando incontro ad altrettante gioie".