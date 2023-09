Il papà della bimba morta nello schianto della Freccia Tricolore: “Non l’ho salvata, dove ho sbagliato?”

Non si dà pace il padre della bimba di 5 anni morta nell’incidente avvenuto sabato all’aeroporto di Caselle, a Torino. Un aereo delle Frecce Tricolori è uscito dalla pista e ha travolto l’auto su cui la piccola viaggiava insieme al padre, alla madre e al fratello. L’uomo è stato dimesso, mentre il ragazzo e la donna sono in ospedale. Proseguono le indagini sulle cause e la dinamica dello schianto.