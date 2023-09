Freccia Tricolore uccide minore a Torino, aperta un’inchiesta. Il pilota: “Penso solo a quella bimba” La Procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta sul disastro aereo che ha ucciso una bimba di 5 anni a Torino dopo lo schianto di una Freccia Tricolore. Il pilota del velivolo è stato dimesso dall’ospedale. “Penso ancora a quella bambina”

A cura di Gabriella Mazzeo

La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per il disastro aereo che ha colpito la famiglia di Torino che stava viaggiando nei pressi dell'aeroporto Caselle. Il velivolo delle Frecce Tricolori in fase di decollo per le prove dello spettacolo, è precipitato e ha coinvolto un'automobile sulla quale viaggiava una famiglia di 4 persone. La mamma, il papà e il figlio di 12 anni sono stati portati in ospedale con una serie di ustioni sul corpo ma non sono in pericolo di vita. La figlioletta di 5 anni, invece, è rimasta bloccata in macchina ed è deceduta dopo lo schianto.

Fino a ieri sera tardi sono andati avanti i rilievi degli investigatori che indagano per disastro aereo e omicidio colposo. La famiglia di Torino è stata trasportata in ospedale insieme al pilota del velivolo delle Frecce Tricolori, dimesso già nella serata di ieri. Sul luogo dello schianto, anche il procuratore capo di Ivrea. Nella giornata di oggi sono andate avanti le operazioni per la raccolta di reperti utili alle indagini, condotte dai carabinieri del comando provinciale di Torino.

Le autorità vogliono capire cosa abbia causato l'incidente. Stando alle prime informazioni, l'aereo potrebbe essere stato colpito da uno stormo di uccelli in volo. Tra gli accertamenti da effettuare, occorrerà anche la consulenza tecnica sul motore e sugli strumenti in dotazione all'aereo. Sarà inoltre necessario decriptare la scatola nera e analizzare le conversazioni tra il pilota e la torre.

Mentre restano in ospedale la mamma e il fratellino della bimba deceduta, il padre ha ricevuto una prognosi di 20 giorni. Il pilota, invece, è stato dimesso dopo i primi controlli in reparto già nella serata di ieri.

"Sono profondamente addolorato per quello che è successo, sto solo pensando alla bimba deceduta" avrebbe detto il pilota ai colleghi. L'uomo, ancora molto scosso e turbato, ha raccontato di riuscire a rivolgere i suoi pensieri solo alla piccola di 5 anni. A quanto si è appreso, il pilota avrebbe cercato di posizionare l'aereo in caduta libera in modo da evitare le case e le altre auto. Il pilota della Freccia Tricolore non avrebbe fatto in tempo a schivare la vettura sulla quale viaggiava la famiglia.