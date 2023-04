Il ladro gli ruba il borsello, anziano lo insegue ma viene colto da un malore: muore ad 80 anni I fatti sono avvenuti nei giardini pubblici del Prolungamento, a Savona. L’anziano è morto dopo l’inseguimento di qualche centinaio di metri.

A cura di Biagio Chiariello

Un anziano è stato colto da un malore ed è morto questa mattina, 21 aprile, a Savona mentre cercava di inseguire un ladro che gli aveva rubato un borsello mentre era seduto su una panchina. La vittima aveva 80 anni.

I fatti sono avvenuti nei giardini pubblici del Prolungamento, che si affacciano sul mare nel comune ligure. Stando alle prime ricostruzioni, l'anziano era seduto sulla panchina quando uno sconosciuto gli si è avvicinato ed ha rubato la piccola borsa che portava con sé e che aveva appoggiato sulla panchina. La vittima del furto si è subita alzata ed ha iniziato a inseguire il malvivente ma dopo circa un centinaio di metri ha avuto un malore ed è caduto a terra morto.

Non si tratta purtroppo del primo episodio di questo tipo. Lo scorso luglio un uomo di 62 anni, per sventare il furto di un cellulare, scippato a una ragazza nella stazione ferroviaria di Santa Maria Capua Vetere, non aveva esitato a rincorrere il ladro, un minorenne straniero, ma era stato colpito da un infarto, risultato poi fatale. La vittima era un dipendente di Rete ferroviaria italiana Carlo Palma, 62 anni di Cardito, in provincia di Napoli

Una vicenda analoga a quella occorsa nel febbraio dello scorso anno a Roma, dove il gestore di un’edicola di via Portuense, era deceduto dopo avere rincorso un uomo che aveva tentato di rubare il denaro presente nella cassa dell'esercizio Il titolare aveva reagito e il rapinatore si era dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento a piedi, il ladro era riuscito a fare perdere le proprie tracce. Il gestore, rientrato nel negozio, era stato colto da un malore che non gli ha dato scampo.