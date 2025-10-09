Il famoso ristoratore di Sankt Moritz Roberto Giovanoli accusato di molestie sessuali: vittima una dipendente

Il 35enne noto ristoratore di Sankt Moritz Roberto Giovanoli è stato accusato di molestie sessuali da parte di una sua collaboratrice di 33 anni che ora si è licenziata. La donna ha spiegato che da lui riceveva anche diversi messaggi dal contenuto esplicito. Lui si difende: “Erano solo battute”.

Roberto Giovanoli

Roberto Giovanoli, il 35enne e noto ristoratore di Sankt Moritz, dovrà difendersi dalle accuse di molestie sessuali. La vittima sarebbe una sua collaboratrice italiana di 33 anni che ha spiegato di aver ricevuto da lui messaggi dal contenuto esplicito: Giovanoli faceva riferimento a diverse pratiche sessuali. La donna ha detto di aver subito anche altre tipi di molestie. A dare la notizia è stato il principale sindacato svizzero, Unia, scrivendone sul proprio giornale, Work. Ora Giovanoli dovrà difendersi da queste accuse.

Lui in Svizzera è ritenuto un importante ristoratore: è titolare dell'azienda Plan-B Kitchen, che ha diversi ristoranti e pizzerie, oltre che numerosi food truck posizionati d'inverno sulle piste da sci di Sankt Moritz e in altre località dell’Engadina.

La giovane donna quando ha spiegato cosa stava succedendo, ha anche tenuto a precisare: "Io gli ho fatto presente che non poteva comportarsi così, ma lui non voleva farselo dire". La 33enne non voleva più uscire di casa.

Giovanoli al quotidiano Blick nega le molestie. Anzi, accusa persino la donna di aver cercato un approccio con lui. E giustifica i messaggi come "erano battute stupide, scritte reciprocamente".

Intanto però dopo che è uscita la notizia è stato costretto a dimettersi da GastroGraubünden, l’associazione dei ristoratori grigionesi. Il presedente dell'associazione avrebbe parlato con il ristoratore: "Gli ho spiegato che da parte dell’associazione questo tipo di comportamenti scorretti fra datore di lavoro e impiegato non vengono assolutamente tollerati".

E ora rischia la denuncia anche da parte di altri collaboratori per il suo atteggiamento padronale. Ma Giovanoli ribatte: "Unia non ha trovato nessuna prova per denunciarmi". Intanto la 33enne si è licenziata e ora procedono le indagini.