Il direttore truffava gli anziani a Enna, Poste Italiane condannata a risarcire 1,5 milioni di euro

La promessa di guadagni elevati, rendite sicure e la rassicurante cornice dei prodotti di investimento di Poste Italiane. È così che un ex direttore di ufficio postale è riuscito a raggirare una ventina di anziani di Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna, prosciugando i loro risparmi e lasciandoli, in molti casi, sul lastrico. A distanza di anni, la vicenda giudiziaria si è conclusa con una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, che ha condannato Poste Italiane al risarcimento di un milione e mezzo di euro in favore di 20 persone, vittime della truffa avvenuta tra il 2008 e il 2013.

Secondo quanto ricostruito nel corso del processo il direttore prospettava investimenti particolarmente redditizi. Una volta incassate le somme, però, il denaro veniva trasferito su conti personali accesi presso altri istituti bancari e poi prelevato, fino a farlo sparire. Per evitare sospetti, alle vittime venivano periodicamente corrisposte delle somme, presentate come interessi maturati: un espediente che rafforzava l’illusione di investimenti solidi e produttivi.

La verità è emersa quando alcuni risparmiatori hanno chiesto la restituzione dell'intero. A quel punto è apparso chiaro che i soldi erano "scomparsi". La segnalazione dell’ufficio Tutela aziendale – Fraud Management di Poste Italiane ha fatto scattare l’inchiesta della Procura di Enna che, nel 2013, ha accertato l’esistenza di un’attività fraudolenta all’interno dell’ufficio postale del territorio ennese.

Sul fronte civile, la battaglia legale è stata lunga. "Abbiamo chiamato in causa Poste italiane per il risarcimento dei clienti facendo leva sulla responsabilità oggettiva – ha dichiarato l’avvocato Lorenzo Caruso -. Nel giudizio civile, in primo grado, il tribunale non liquidò il danno patrimoniale perché, secondo i giudici, mancavano dei riscontri ma in appello è stato deciso la restituzione di quel milione e mezzo di euro".

Una decisione che arriva dopo tredici anni e che, come sottolinea il legale, segna un punto fermo per le vittime: "Dopo 13 anni – aggiunge l’avvocato, che si è avvalso della collaborazione del collega Gianluca Di Barca – si è arrivato ad una sentenza che rende giustizia a persone che hanno, in buona fede, investito i loro risparmi. Abbiamo ottenuto il riconoscimento integrale di tutte le somme, vuol dire un milione e mezzo di euro per i miei assistiti, che sono di Valguarnera, oltre al riconoscimento delle spese e del danno non patrimoniale".