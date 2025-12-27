Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 26 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Ad Affari Tuoi, giovedì 26 dicembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Ecco serie, numero e città di vendita svelati da Stefano De Martino e Herbert Ballerina.

Nella puntata di Affari tuoi di venerdì 26 dicembre 2025 è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Ecco serie, numero e città di vendita svelati da Stefano De Martino e Herbert Ballerina. Il premio vale 20mila euro, l'estrazione finale si terrà il 6 gennaio.

Il biglietto della Lotteria Italia del 26 dicembre venduto online: la serie

Nel giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre 2025, nel corso della puntata di Affari tuoi, Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno svelato il nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia. Il premio ha un valore di 20mila euro. Ecco serie e numero del biglietto che è stato estratto: AA 238780. È stato venduto ONLINE.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Le estrazioni dei premi giornalieri della Lotteria Italia vanno in onda dalla domenica al venerdì durante Affari tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino nell’access prime time di Rai 1. Comprare il biglietto da 5 euro non basta per partecipare all’estrazione: è infatti necessario registrare il tagliando seguendo una procedura precisa. Per essere ammessi al concorso occorre:

scoprire il codice univoco nascosto sotto la dicitura “Scopri il codice e QR code”;

nascosto sotto la dicitura “Scopri il codice e QR code”; collegarsi alla sezione “Registra il tuo biglietto” sul sito ufficiale della Lotteria Italia;

sul sito ufficiale della Lotteria Italia; compilare il modulo inserendo serie e numero del biglietto, il codice a 10 cifre e un numero di telefono.

La registrazione doveva essere completata entro le 23:59 del 14 dicembre. Le eventuali vincite possono essere riscosse entro 180 giorni dall’estrazione. Chi è in possesso di un biglietto cartaceo deve presentarlo, o spedirlo, all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario a Roma. In alternativa, è possibile consegnarlo presso una filiale Intesa Sanpaolo, che provvederà all’invio all’Ufficio Premi. Per i biglietti acquistati online, invece, la riscossione è consentita esclusivamente al titolare del conto di gioco, che dovrà recarsi personalmente all’Ufficio Premi o presso Intesa Sanpaolo.

L'elenco di tutti i biglietti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

Le estrazioni dei premi giornalieri della Lotteria Italia hanno preso il via il 28 settembre 2025. Da quella data sono già stati sorteggiati 78 biglietti vincenti. Oltre al tagliando già menzionato, è disponibile l’elenco completo di tutti i numeri estratti. I biglietti vincenti estratti dal 28 settembre al 19 dicembre garantiscono un premio pari a 10mila euro ciascuno. Sale invece l’importo per le estrazioni effettuate dal 21 al 26 dicembre, periodo in cui i possessori dei tagliandi fortunati si aggiudicano 20mila euro.

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

AA 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

B 427626 SENIGALLIA (AN)

C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)

D 429688 PISA

F 391580 ROMA

E 259830 BERTINORO (FC)

O 277614 GENOVA

M 204727 VARESE

L 094630 PALERMO

C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

AA 095928 ONLINE

M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

B 054728 GENOVA

O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)

C 364312 PRIOLO (SR)

L 069187 SPOLETO (PG)

A 026148 LIGNANO SABBIADORO (UD)

A 395712 CINISELLO BALSAMO (MI)

C 090789 MASSAFRA (TA)

E 067424 PALERMO

N 025637 MASSA

A 004056 ROMA

F 329116 GALLICANO NEL LAZIO (RM)

E 258790 GALLICANO NEL LAZIO (RM)

AA 175575 ONLINE

A 434380 ARAGONA (AG)

E 085385 CASTELLO DI ANNONE (AT)

M 313389 CESENA (FC)

L 456979 DOLO (VE)

E 215214 ROMA

L 046858 VENEZIA

G 428892 BARI

U 041712 CATANIA

P 324898 PARMA

O 496799 SAN VITALIANO (NA)

M 255894 ADRANO (CT)