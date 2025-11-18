Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 18 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 18 novembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Qual è la serie del tagliando vincente, il numero e la città in cui è stato venduto.

Proseguono le estrazioni dei biglietti della Lotteria Italia validi per i premi giornalieri, trasmesse durante la messa in onda di Affari Tuoi su Rai1. Nella puntata di martedì 18 novembre Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno annunciato il numero del tagliando vincente, la serie e il luogo in cui è stato venduto. Il premio giornaliero assegnato vale 10mila euro. Per il pubblico che sogna il colpo grosso, invece, bisognerà attendere l’estrazione finale del 6 gennaio, quando saranno assegnati i premi principali della Lotteria Italia 2025.

Il biglietto della Lotteria Italia venduto a Roma: la serie

Nella puntata di Affari Tuoi del 18 novembre, la concorrente Valentina proveniente dalla Puglia ha partecipato alla partita durante la quale Stefano De Martino ed Herbert Ballerina hanno annunciato serie e numero del biglietto vincente della Lotteria Italia, che è: F 391580. Il tagliando fortunato, venduto a Roma, permette al possessore di aggiudicarsi un premio di 10mila euro.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Per concorrere ai premi giornalieri della Lotteria Italia bisogna acquistare il biglietto da 5 euro ma anche registrarlo seguendo una procedura precisa:

Scoprire il codice nascosto sotto la scritta "Scopri il codice e QR code"

sotto la scritta "Scopri il codice e QR code" Accedere all’area “Registra il tuo biglietto” sul sito ufficiale della Lotteria Italia

sul sito ufficiale della Lotteria Italia Compilare il modulo indicando serie e numero del biglietto, codice di 10 cifre e recapito telefonico

Chi possiede un biglietto cartaceo dovrà presentarlo o inviarlo all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., a Viale del Campo Boario a Roma, oppure presso una filiale di Intesa Sanpaolo, che provvederà a inoltrarlo. Per i biglietti acquistati online, invece, il titolare del conto di gioco dovrà recarsi personalmente all’Ufficio Premi o in banca. Tutte le operazioni devono essere completate entro le 23:59 del 14 dicembre. La vincita può essere riscossa entro 180 giorni.

L'elenco di tutti i biglietti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

L'estrazione dei premi giornalieri è cominciata lo scorso 28 settembre e si concluderà il 26 dicembre 2025. Eccezione faranno i tagliandi estratti dal 21 al 26 dicembre, il cui valore sarà di 20mila euro. Ecco la lista di tutti i biglietti vincenti:

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

AA 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

D 429688 PISA