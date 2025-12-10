Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 10 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Il tagliando vincente alla Lotteria Italia nell’estrazione di oggi, mercoledì 10 dicembre, ad Affari Tuoi. La serie e il numero del biglietto fortunato e in quale città è stato venduto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotteria Italia 2025-26 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 10 dicembre arriva ancora una volta dallo studio di Affari Tuoi. Durante la puntata del game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino, è stato Herbert Ballerina ad annunciare la serie e il numero del tagliando che si porta a casa il premio giornaliero da 10mila euro. Per i premi più attesi, invece, bisognerà aspettare il gran finale della Lotteria Italia, previsto per il 6 gennaio, quando verranno svelati i maxi importi assegnati durante la serata conclusiva.

Il biglietto della Lotteria Italia del 10 dicembre venduto a Gallicano: la serie

Il biglietto estratto questa sera, mercoledì 10 dicembre, per la Lotteria Italia è il F 329116. Il tagliando, venduto a Gallicano nel Lazio (Roma), si aggiudica uno dei premi giornalieri dal valore complessivo di 10mila euro. L’annuncio è arrivato in diretta durante la puntata serale di Affari Tuoi, dove Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno svelato la combinazione vincente. L’estrazione era collegata al pacco blu del gioco, quello dal valore di 5 euro, lo stesso prezzo del biglietto della Lotteria Italia.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Entrare in gioco per i premi quotidiani della Lotteria Italia è molto semplice. Dopo aver acquistato il biglietto da 5 euro – in tabaccheria, nei punti vendita autorizzati oppure online tramite il proprio account – basta collegarsi al sito ufficiale della Lotteria Italia e inserire il codice stampato sul tagliando. La registrazione va completata entro il 14 dicembre: superata questa data non sarà più possibile partecipare ai sorteggi giornalieri, che continueranno fino al 26 dicembre. Chi risulterà vincitore potrà incassare il premio presentando il tagliando presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. a Roma oppure in una qualunque filiale Intesa Sanpaolo.

Leggi anche Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 9 dicembre ad Affari Tuoi

L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

Le estrazioni dei premi giornalieri della Lotteria Italia sono iniziate lo scorso 28 settembre e, da quel momento, sono stati estratti complessivamente 64 biglietti, ciascuno del valore di 10mila euro. Di seguito la lista completa:

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

A 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

B 427626 SENIGALLIA (AN)

C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)

D 429688 PISA

F 391580 ROMA

E 259830 BERTINORO (FC)

O 277614 GENOVA

M 204727 VARESE

L 094630 PALERMO

C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

A 095928 ONLINE

M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

B 054728 GENOVA

O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)

C 364312 PRIOLO (SR)

L 069187 SPOLETO (PG)

A 026148 LIGNANO SABBIADORO (UD)

A 395712 CINISELLO BALSAMO (MI)

C 090789 MASSAFRA (TA)

E 067424 PALERMO

N 025637 MASSA

A 004056 ROMA