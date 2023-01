I pompieri si trasformano in magi: in slitta volante portano doni e dolci ai bimbi ricoverati Al reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari a portare doni e dolci ai piccoli pazienti ci hanno pensato i vigili del fuoco che per l’occasione si sono trasformati in magi e con una slitta volante hanno fatto una gran sorpresa ai piccini ricoverati.

Una Befana molto particolare quest'anno si è presentata nei reparti di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. A portare doni e dolci ai piccoli pazienti ci hanno pensato i vigili del fuoco che per l'occasione si sono trasformati in magi e con una slitta volante hanno fatto una gran sorpresa ai piccini ricoverati.

Grazie a un camion autoscala dei pompieri che ha issato una barella da soccorso, trasformata in una slitta con sopra uno dei vigili del fuoco, il sacco con giochi e dolciumi è arrivato dall'alto tra la gioia e lo stupore dei bimbi.

La slitta è arrivata dall'alto passando davanti alle finestre del reparto per poi atterrare sul balcone con tutti i doni consegnati poi ai piccoli.

Tutto merito dell'impegno del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Bari che ha inviato sul posto una squadra di pompieri guidata dalla neo comandante Rosa D'Eliseo rendendo per qualche ora meno pesante la permanenza in ospedale anche in queste festività natalizie.

Per l'occasione ai più grandicelli i vigili del fuoco hanno poi spiegato il loro lavoro: dagli interventi per salvare vite umane durante un incendio a quelli di pronto soccorso e protezione civile e non è mancata l'occasione per far indossare il caschetto a qualcuno di loro.

Un impegno, quello dei vigili del fuoco del capoluogo pugliese, che non è nuovo visto che da diversi anni si presentano coi doni nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico barese ridando il sorriso ai bimbi.

"Sono iniziative lodevoli perché facilitano la possibilità di curare i piccoli pazienti perché anche la parte psicologica è importante nelle cure" ha sottoleinato il direttore del Reparto, il dottor Nicola Santoro.