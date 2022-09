I genitori lo affidano a un parente, bimbo di 7 anni affetto da autismo scappa nudo in strada Un bimbo di 7 anni è stato soccorso dalle forze dell’ordine mentre vagava nudo per strada a Perugia. Il piccolo, affetto da autismo, era fortunatamente in buone condizioni di salute.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nel pomeriggio di oggi, martedì 6 settembre, alcuni cittadini di Perugia hanno segnalato al 112 la presenza di un bambino di soli 7 anni che camminava da solo sulla strada Ponte d'Oddi. Il piccolo vagava completamente nudo per le vie della città e gli agenti sono intervenuti immediatamente per prestare soccorso.

I Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno intercettato il bambino e lo hanno fermato. Dopo essersi accertati che fosse in buone condizioni di salute hanno chiamato i medici del 118. Nel frattempo alcuni passanti hanno provveduto a vestire il minore affetto da autismo. Il piccolo, che è apparso visibilmente scosso, è stato cullato da alcuni agenti delle forze dell'ordine fino all'arrivo dei sanitari.

Quando il bimbo è stato affidato ai medici, i carabinieri hanno subito iniziato ad effettuare gli accertamenti di rito sulle dinamiche dei fatti. Soltanto in un secondo momento è emerso che il minore era stato affidato dai genitori a un parente. La mamma e il papà del piccolo avevano infatti chiesto al familiare di occuparsi di lui per alcune ore.

Secondo quanto accertato, il bambino avrebbe approfittato di un momento di distrazione del parente per uscire di casa. La porta dell'appartamento, infatti, era stata lasciata aperta e così è riuscito ad allontanarsi dall'abitazione e a percorrere l'intera strada di Ponte d'Oddi da solo.

Incredibilmente, nessuno ha fatto caso a lui per diversi minuti. Quando i residenti hanno segnalato quanto stava accadendo al 112, gli agenti sono intervenuti immediatamente per accertarsi delle sue condizioni di salute e metterlo in sicurezza. I militari hanno segnalato i fatti ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria di Perugia: saranno loro ad effettuare ulteriori accertamenti nei prossimi giorni in vista di nuovi provvedimenti nei confronti dei familiari.