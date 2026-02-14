I funerali di Zoe Trinchero a Nizza Monserrato, il prete: “Realizzate i vostri sogni anche per lei”

A Nizza Monferrato, sotto la pioggia, centinaia di persone hanno dato l’ultimo saluto a Zoe Trinchero, 17 anni, uccisa dall’ex fidanzato Alex Manna, 20 anni, ora in carcere. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Sant’Ippolito. La mamma: “Aiutami a non sentire rabbia”.

A Nizza Monferrato, sotto una pioggia battente, la comunità ha dato l’ultimo saluto a Zoe Trinchero, la 17enne uccisa nella tarda serata del 6 febbraio e ritrovata senza vita il giorno successivo in un canale. Per il suo omicidio è stato fermato Alex Manna, 20 anni, ex ragazzo della giovane, che ha confessato il delitto e da sabato si trova nel carcere di Alessandria.

La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa di Sant’Ippolito, officiata dal vescovo di Acqui Terme, Luigi Testore, insieme al parroco di Incisa Scapacino, don Claudio Montanaro. Nonostante la pioggia intensa, centinaia di persone hanno affollato le navate, mentre molti altri sono rimasti fuori, ascoltando la funzione grazie agli altoparlanti sistemati nella piazza antistante. Ai piedi dell’altare erano esposti i labari dei Comuni in lutto cittadino, tra cui Nizza Monferrato, Canelli, Agliano e Montegrosso.

Sulla soglia della chiesa era presente una gigantografia di Zoe, accompagnata dal commovente messaggio della madre: “Vola tesoro e aiutami a non sentire solo rabbia. Solo tu ora puoi farlo. Finalmente dopo tre giorni ho dormito… ricordo solo te, di spalle eri bionda, sfuggente. Cercavo di raggiungerti ma non ci sono riuscita… Ti amo di quell’amore indescrivibile e ineguagliabile. Vola tesoro e aiutami a non sentire solo rabbia. Ti aspetto nei miei sogni e ti amerò per sempre”. La bara bianca era coperta da un cuscino di rose bianche e nere, simbolo di innocenza e purezza.

Durante l’omelia, don Montanaro ha sottolineato la gravità del femminicidio: “Assistiamo a un altro femminicidio, ancora una volta un uomo che uccide una donna, ma questa volta fa ancora più male perché Zoe aveva tutta la vita davanti”. Il parroco ha rivolto un appello ai giovani presenti: “Ognuno di voi potrebbe prendersi dal cuore l’impegno di vivere una vita grande, di non sprecare il tempo che avete… Quando realizzerete i vostri sogni, ricordatevi che c’è un pezzo di lei nella vostra vita”.

Prima della funzione, un gruppo di amici della famiglia ha distribuito centinaia di fiocchetti rossi in ricordo delle donne vittime di violenza. Al termine dei funerali, i giovani hanno liberato in cielo palloncini con il nome di Zoe mentre veniva irradiata la canzone "Canta ancora" di Arisa. Poi la salma ha proseguito il suo ultimo viaggio verso il Tempio Crematorio di Asti.