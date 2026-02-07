Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni trovata morta nel rio, si indaga per omicidio: sarebbe stata strangolata

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta a Nizza Monferrato (Asti). Il corpo senza vita della giovane sarebbe stato rinvenuto in un corso d’acqua. Si indaga per omicidio.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nella notte a Nizza Monferrato (Asti). La giovane è stata trovata senza vita nel Rio. Si indaga al momento per omicidio: Zoe Trinchero, così si chiamava la vittima, sarebbe stata strangolata e successivamente gettata nel canale.

La 17enne aveva trascorso la serata prima di morire con un gruppo di amici per poi allontanarsi. Di lei si è persa ogni traccia fino a circa mezzanotte, quando un residente ha notato un corpo affiorare a riva mentre era affacciato alla finestra. Una volta sceso a controllare, avrebbe incontrato gli amici di Zoe, che nel mentre si erano mobilitati per cercarla.

Inutili i tentativi di soccorso per salvarle la vita prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. Le forze dell'ordine avrebbero già iniziato ad ascoltare gli amici dell'adolescente, mentre al momento non risulta che vi siano persone fermate.

Leggi anche Donna cade dal letto del pronto soccorso di Andria e muore: si indaga per omicidio colposo

Stando alle prime informazioni, sul corpo della 17enne vi sarebbero i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. Sotto la lente delle forze dell'ordine anche le telecamere della zona. Al momento in città è caccia all'uomo: un giovane sarebbe stato indicato da alcuni cittadini come possibile responsabile perché affetto da disturbi psichici. I carabinieri lo hanno portato in caserma e interrogato, secondo quanto riferiscono i quotidiani locali, ma non è poi stato indagato.