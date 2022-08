“I disturbi alimentari non sono una devianza: Meloni chieda scusa a me e ai ragazzi che ne soffrono” “Mi sento il dovere di parlare a nome di tutti quei giovani che in questo momento stanno lottando contro un disturbo alimentare”, ci scrive Giorgia Bellini, che dopo la guarigione dalla bulimia ha fondato un progetto per aiutare chi soffre di disturbi alimentari e che “risponde” alle recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni sulle “devianze”.

Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Giorgia Bellini, che vuole "rispondere" alla presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni dopo la polemica sulle "devianze". "Mi sento il dovere di parlare a nome di tutti quei giovani che in questo momento stanno lottando contro un disturbo alimentare", scrive Giorgia, che dopo la guarigione dalla bulimia ha fondato un progetto per aiutare chi soffre di disturbi alimentari.

Io ho attraversato tutto il dolore che porta con sé un disturbo alimentare e sentire quelle parole da una persona che dovrebbe rappresentarci ci fa capire quanto ancora lavoro c’è da fare. Le parole hanno un peso. Dire cose errate, giudicanti, stigmatizzanti a milioni di persone, può avere gravi conseguenze. Perché è da questi commenti, fatti senza conoscere e sapere, che poi una persona si sente abbandonata e lasciata sola. È da questi commenti se ancora si sentono persone che dicono che i DCA sono capricci, un mezzo per fare la modella o periodi passeggeri. E questo non si può più accettare.

I disturbi alimentari sono delle patologie mentali che causano una sofferenza fortissima, che a volte porta anche a suicidi e autolesionismo. Parlare di devianze è una mancanza di rispetto. Ancora una volta mi sento di difendere tutti quei giovani e i loro familiari ai quali non viene riconosciuto il loro dolore. Tutti i giorni mi scrivono ragazzi che mi chiedono aiuto, genitori disperati che da tempo non vedono più sorridere il loro figlio…e allora mi viene da dire: "Cara Giorgia Meloni, o qualsiasi altro politico, spero che non avrete mai un figlio che soffre di disturbi alimentari, perché se poi sentite qualcuno che dice che sono devianze, vi arrabbiate di brutto".

Guarire da un disturbo alimentare è possibile, ma vanno dati alle persone gli strumenti giusti. Di questo ci dobbiamo occupare, delle grandi carenze a livello assistenziale. Vorrei infine dire a tutti quei giovani di continuare a credere in se stessi, ogni giorno perché da un disturbo alimentare si può guarire, dall’ignoranza e la poca sensibilità non lo sappiamo.

Carissima Giorgia Meloni, più di 4000 persone all’anno muoiono di disturbi alimentari. Ho sofferto di bulimia per più di 8 anni e guarire da questa malattia è stato davvero difficile. Alcune persone invece non sono riuscite a guarire, altre a causa della malattia sono morte.

A nome di tutti noi giovani ti chiediamo di porci delle scuse per quello che hai detto.

