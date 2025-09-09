I colleghi gli regalano 623 giorni di ferie per assistere il figlio, ma il piccolo muore a 8 anni: “Sconvolti”

I colleghi dell’Atvo, l’Azienda trasporti Veneto orientale, gli avevano regalato 523 giorni di ferie dopo aver saputo, a luglio del 2024, che il figlio di 8 anni aveva un tumore al cervello. Ieri il piccolo è deceduto: “

Immagine di repertorio.

I colleghi nell'estate del 2024 gli avevano regalato 623 giorni di ferie per assistere il figlio di 8 anni a cui era appena stato diagnosticato un tumore al cervello. La storia aveva commosso tutto il Venuto ed è di oggi la notizia che il piccolo purtroppo non ce l'ha fatta. È deceduto all'ospedale pediatrico di Padova, dove era ricoverato, lasciando la sua famiglia e tutta la comunità locale sotto choc.

Tutto è cominciato a luglio dello scorso anno quando il papà del bambino, dipendente Atvo, l’Azienda trasporti Veneto orientale, dal 2015, aveva ricevuto dai colleghi in regalo oltre 600 giorni di ferie dopo aver saputo la diagnosi del figlio, che da qualche tempo soffriva di forti mal di testa. Poi era stato sottoposto ad una serie di accertamenti che avevano confermato la malattia ed anche il fatto che quel tumore fosse inoperabile, come ha ricordato Il Gazzettino. L'obiettivo era quello di permettergli di assistere il piccolo quanto più possibile: le prospettive di vita erano limitate a pochi mesi, dai 12 ai 18.

Così è scattata la gara di solidarietà dei colleghi del papà, che sono riusciti a raccogliere e mettere a sua disposizione 623 giorni di ferie. "C'era chi ha donato due o tre giorni di ferie, ma anche chi ne ha donati 10", ha raccontato uno di loro. "È sempre stato una persona buona e un papà premuroso".

Stefano Cerchier, presidente Atvo, ha dedicato un pensiero alla famiglia colpita dal terribile lutto: "La notizia del piccolo ci ha sconvolto e profondamente addolorato. Non posso che esprimere, da parte mia, del consiglio, della Città Metropolitana e di tutti i collaboratori di Atvo, le più sincere condoglianze", aggiungendo: "Le parole, in casi simili, rischiano di essere vuote. Voglio però sottolineare il gesto dei colleghi di Gabriele (il papà, ndr), che con la donazione delle ferie hanno dimostrato cosa significhi lavorare in uno spirito di familiarità e sostegno reciproco". La data dei funerali ancora non è stata fissata.