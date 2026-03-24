Faceva violentare la figlia di 8 anni e la filmava: donna di 53 anni e 71enne arrestati in Salento

Secondo l’accusa, i due per mesi avrebbero costretto la bambina di 8 anni a subire abusi sessuali da parte dell’uomo, ai quali la madre avrebbe partecipato attivamente filmando la scena per produrre materiale pedopornografico.

Una donna di 53 e un uomo di 71 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Lecce con la pesantissima accusa di violenza sessuale aggravata sulla figlia minore della donna, una bambina di 8 anni che sarebbe stata abusata sessualmente per mesi e filmata per produrre materiale pedopornografico. L’orribile storia arriva dal Salento dove i due adulti sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Lecce su richiesta della locale procura della Repubblica al termine di una delicata indagine condotta dai militari dell’Arma.

La 54enne e il 71enne, entrambi residenti nel basso Salento ma non conviventi, sono stati arrestati nelle scorse ore e portati in carcere a Lecce con le accuse di violenza sessuale aggravata e produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo l’accusa, i due in più occasioni avrebbero costretto la bambina di otto anni a subire abusi sessuali da parte dell'uomo, ai quali la madre avrebbe partecipato attivamente.

Non solo, la donna avrebbe anche registrato le violenze sulla minore con foto e video che poi avrebbe inviato allo stesso 71enne assieme ad altro materiale pedopornografico, riguardante sempre la bambina, che lei produceva. I fatti contestati sarebbero avvenuti per circa un anno, nel periodo compreso tra l'agosto 2024 e l'agosto 2025 quando l’intervento delle forze dell’ordine ha posto fine alle terribili violenze nei confronti della vittima.

Contestualmente all’arresto, i militari hanno sequestrato anche vari apparecchi informatici dei due indagati come smartphone e computer per i successivi accertamenti tecnici volti a identificare altro materiale pedopornografico eventualmente prodotto o scambiato.

Intanto la bimba è stata subito allontanata dalla casa e affidata a una comunità protetta sia per garantirne l'incolumità sia per avviare il necessario percorso di supporto e recupero dai traumi subiti.