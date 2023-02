Hamburger di scottona richiamato dai supermercati: la data di scadenza è sbagliata Il richiamo, pubblicato sul sito del Ministero della Salute, era già stato segnalato dai supermercati Tigros, insieme al produttore. Gli hamburger chiaramente non presentano rischi se consumati entro la data di scadenza reale.

A cura di Biagio Chiariello

Sul sito del Ministero della Salute è apparsa una allerta alimentare riguardante un lotto di hamburger di filiera di scottona perché, per un errore in fase di etichettatura, è stata indicata la data di scadenza sbagliata. Il richiamo era già stato segnalato dai supermercati Tigros, insieme al produttore. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto 664258 e la data di scadenza errata 02/04/2023, mentre quella corretta è 02/03/2023.

Gli hamburger richiamati sono stati prodotti per Tigros Spa dall’azienda Faccia Fratelli Srl, nello stabilimento di via L. Einaudi 28, a Ceva, in provincia di Cuneo (marchio di identificazione IT C716K CE).

Il motivo del richiamo è dunque da rintracciarsi in un'errore in fase di etichettatura che ha portato ad indicare un'errata data di scadenza. La data di scadenza riportata nella confezioni di hamburger ritirati fa riferimento al 02/04/2023 mentre quella corretta è il 02/03/2023. Si consiglia quindi, a scopo precauzionale, di non consumare il prodotto oltre la data di scadenza corretta oppure di riportarlo presso il punto vendita nel quale è stato acquistato.

Il prodotto segnalato può essere restituito al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda al numero 0174 721957/8 oppure all’indirizzo e-mail qualita@facciafratelli.com.

