Rischio afloatossine: richiamato torrone alla mandorle. L’allerta del Ministero della Salute Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di torrone alle mandorle a marchio Torrone Marisa per possibile presenza di aflatossine.

Il peso delle unità di vendita commercializzate può essere diverso. La data di scadenza è, invece, sempre fissata al 30 settembre 2023. Il numero del lotto di produzione è TM42/22. Il nome o la ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Fabbrica del torrone e affini Marisa di Oscar Bellomo.

Il marchio di identificazione dello stabilimento / del produttore è Torrone Marisa, mentre il nome del produttore è Fabbrica del torrone e affini Marisa di Oscar Bellomo. Lo stabilimento di produzione è sito in provincia di Napoli, ed esattamente a Frattamaggiore, in via Niglio n°16.

Il motivo del richiamo, come detto, è la possibile presenza di aflatossine. Le aflatossine sono micotossine prodotte da muffe o da funghi, e possono trovarsi nei cereali e nelle farine di vario tipo. A seguito di diverse indagini, si è scoperto che le aflatossine possono avere un effetto dannoso per l'organismo umano, che, a lungo andare, può diventare cancerogeno. Per questo motivo, dunque, la presenza di queste micotossine oltre un certo limite è vietata dall'Unione Europea.

L'ultimo richiamo precauzionale in ordine di tempo legato alla possibile presenza di aflatossine è stato quello riguardante alcuni lotti di mandorle sgusciate prodotti da Almendras Lopez a Frattamaggiore (NA).