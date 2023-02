Mandorle sgusciate ritirate per possibile presenza di aflatossine: i lotti richiamati Il richiamo riguarda alcuni lotti di di mandorle sgusciate prodotti da Almendras Lopez a Frattamaggiore (NA). Le aflatossine hanno la capacità di creare danni alla salute sia a breve-medio termine, sia cronici. Il fegato è il bersaglio principale:

A cura di Biagio Chiariello

C'è una nuova allerta alimentare per rischio chimico. Il ministero della Salute ha fatto sapere sono state richiamate alcune mandorle sgusciate per la possibile presenza di aflatossine. Come si legge sul sito dell'Istituto superiore di sanità, queste sostanze prodotte da alcuni microfunghi hanno la capacità di creare danni alla salute sia a breve-medio termine, sia cronici, e il fegato è il loro bersaglio principale.

I lotti di mandorle richiamati

Il richiamo riguarda i lotti 279/22; 280/22; 295/22 di mandorle sgusciate prodotti da Almendras Lopez a Frattamaggiore (NA) nelle vaschette compostabili da 200 – 400 g; i lotti 277/22 e 291/22 di mandorle sgusciate Movida catering nel secchiello plastica da 1000 g e i lotti 270/22, 294/22 e 273/22 dello stesso marchio venduti nel secchiello plastica da 700 g.

L'avviso riguarda anche i lotti 277/22 e 290/22 di mandorle sgusciate Dattilo venduti nelle confezioni da 40 grammi. L'indicazione per chi ha comprato questi prodotti è quella di non consumarli e riportarli al punto vendita.

I motivi del richiamo, cosa sono le aflatossine

Le aflatossine sono sostanze rilasciate da alcune specie di microfunghi filamentosi quali, ad esempio, l’Aspergillus flavus e l’Aspergillus parasiticus. Possono svilupparsi durante la coltivazione, il raccolto e l’immagazzinamento su numerosi prodotti di origine vegetale, come i cereali, soprattutto il mais, i semi oleosi, come le arachidi, le spezie, le granaglie, la frutta secca ed essiccata.

Tra 17 tipi di aflatossine finora individuati, solo 5 sono considerati importanti per la loro diffusione e tossicità: le aflatossine B1, B2, G1, G2 e la aflatossina M1.

Quella di maggiore interesse tossicologico è senza dubbio l’aflatossina B1 (AFB1) perché ha un’azione sui geni e sullo sviluppo del cancro al fegato.