Tiramisù con rischio presenza allergeni, ritirati altri 18 dolci: anche cheesecake e brownie Sono stati ritirati dal mercato diversi prodotti, tra cui anche mousse, cheesecake e brownie. L’avviso del ministero della Salute anche e sopratutto a seguito del caso di cronaca che ha visto una 20enne morire per choc anafilattico dopo aver mangiato un tiramisù.

A cura di Biagio Chiariello

Il caso della morte di una ragazza che aveva mangiato un tiramisù vegano con presenza di tracce di latte non dichiarate in etichetta ha portato ad una serie di richiami per il rischio di allergeni non indicati.

La nuova alimentare ha interessato 18 dolci con marchio Mascherpa, tra cui tiramisù non vegani ma anche mousse, cheesecake e brownie.

Come si legge nella pubblicazione nella sezione apposita sul sito ufficiale del Ministero della Salute, infatti, potrebbero contenere tracce di allergeni.

Pertanto "a scopo precauzionale, si raccomanda a tutte le persone con allergie alimentari di non consumare i dolci segnalati e restituirli al punto vendita d'acquisto". I prodotti richiamati comunque, non comportano un rischio per le persone che non soffrono di allergie alimentari.

Quali sono i prodotti richiamati

Nello specifico i prodotti ritirati sono:

Cheesecake ai frutti di bosco, venduta in barattoli da 100 grammi;

Cheesecake al mango, venduta in barattoli da 100 grammi;

Banana bread, venduto in pezzi da 75 grammi; Brownie in pezzi da 90 grammi;

Carrot cake in pezzi da 75 grammi;

Cookie arachidi in pezzi da 75 grammi;

Cookie doppio cioccolato in pezzi da 75 grammi;

Mousse tre cioccolati in barattoli da 100 grammi;

Savoiardi in confezioni da 75 grammi;

Tiramisù al burro d'arachidi in barattoli da 100 grammi, 150 grammi e 300 grammi;

Tiramisù al caramello in barattoli da 100 grammi, 150 grammi e 300 grammi;

Tiramisù classico in barattoli da 100 grammi, 150 grammi e 300 grammi;

Tiramisù ai frutti di bosco in barattoli da 100 grammi, 150 grammi e 300 grammi;

Tiramisù al mango in barattoli da 100 grammi, 150 grammi e 300 grammi;

Tiramisù al tè matcha in barattoli da 100, 150 e 300 grammi;

Tiramisù alla nocciola in barattoli da 100 grammi, 150 grammi e 300 grammi;

Tiramisù alla Nutella in barattoli da 100 grammi, 150 grammi e 300 grammi;

Tiramisù al pistacchio in barattoli da 100 grammi, 150 grammi e 300 grammi.

Tutti i prodotti sono a marchio Mascherpa – Nome del Produttore Glg s.r.l – Sede dello Stabilimento Via Garibaldi, 1 Assago (Mi) e i motivi dei richiami sono sempre i medesimi: “Sospetta presenza di Allergeni non dichiarati in etichetta“.

Chi avesse acquistato i prodotti di cui sopra può restituirli al punto vendita per ottenere un rimborso completo, anche senza presentare lo scontrino.