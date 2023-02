Tiramisù vegano Mascherpa con latte non dichiarato, ministero ritira il prodotto dal mercato Sono stati tutti ritirati dal mercato i lotti del tiramisù vegano Mascherpa al centro del caso di cronaca che ha visto una 20enne morire per choc anafilattico. Il motivo del ritiro è la mancata segnalazione di un allergene, proteina del latte.

A cura di Chiara Ammendola

È stato ritirato dal mercato per la presenza di un allergene non dichiarato in etichetta il tiramisù che nei giorni scorsi è stato al centro della cronaca dopo il caso di una giovane morta dopo aver mangiato il prodotto. La 20enne, allergica al latte, è finita in coma per shock anafilattico ed è poi deceduta due giorni fa. Stando a quanto ricostruito aveva consumato uno dei tiramisù vegani a marchio Mascherpa prodotti dalla GLG srl, azienda che ha sede nel Milanese.

Per questo motivo sul sito del ministero della Salute è stato pubblicato un avviso che riporta il ritiro dal mercato il prodotto proveniente dallo stabilimento della GLG srl che potrebbe contenere tracce di latticini, un allergene non riportato però in etichetta. La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Tiramisù vegano, mentre il marchio del prodotto è Mascherpa tiramisù.

Il tiramisù Mascherpa ritirato dal mercato

Stando a quanto si legge nella nota, il tiramisù in oggetto è stato prodotto dalla GLG srl, con sede dello stabilimento in via Garibaldi 1 ad Assago, in provincia di Milano. GLG srl è anche il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore. Il motivo del richiamo è la presenza di un allergene, nello specifico si tratta di "proteine del latte".

Visto che il prodotto può contenere tracce di latticini "si invitano i consumatori a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per il rimborso". Il richiamo non riguarda un solo lotto, ma tutti i lotti del "Tiramisù Mascherpa" sono stati ritirati dal mercato.