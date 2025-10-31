Ha uno stimolo ma va in bagno e partorisce, 31enne non sapeva di essere incinta: ricoverata a Ferrara

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Ferrara e fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi per madre e figlia che sono state poi soccorse e trasportate in ospedale dove i medici hanno escluso complicazioni.

Una donna romagnola di 31 anni ha partorito la sua primogenita nel bagno della sua abitazione senza sapere di essere incinta. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Ferrara e fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi per madre e figlia che sono state poi soccorse e trasportate in ospedale dove i medici hanno escluso complicazioni.

Un caso non comune ma nemmeno rarissimo di gravidanza inattesa e che questa volta fortunatamente ha avuto un lieto fine visto che mamma e figlia stanno bene e presto lasceranno l’ospedale per tornare insieme a casa. Come ha ricostruito La Nuova Ferrara, tutto si è consumato in pochi attimi nella mattinata di mercoledì scorso in casa della donna, in località San Martino. La trentunenne non sapeva nulla della gravidanza in atto e lo ha scoperto improvvisamente quando, dopo un insolito stimolo al basso ventre, è andata in bagno mettendo al mondo la neonata.

Comprensibile lo spavento del momento che si è trasformato in gioia solo una volta giunti gli operatori del 118 che l’hanno assistita portandola in ospedale. Secondo le analisi dei medici, la donna avrebbe partorito all’ottavo mese di gravidanza. In tutto questo tempo però lei non si sarebbe accorta di nulla fino al parto finale che inevitabilmente ha cambiato la sua vita.

Cosa sono le gravidanze criptiche

Si tratta di un caso non comune ma di cui la letteratura medica è piena: stiamo parlano delle cosiddette gravidanze criptiche, condizione potenzialmente pericolosa per il feto. Alcune donne infatti non si accorgono di essere incinte e continuano la loro normale vita perché sono senza il pancione o sintomi evidenti di una gestazione in corso mentre l’assenza di mestruazioni si presenta con minore evidenza, rendendo difficile capire cosa sia accadendo.

"Anche se può sembrare incredibile ci sono delle ragioni metaboliche, fisiche e talvolta psicologiche per cui una gravidanza può passare inosservata” aveva spiegato a Fanpage.it la ginecologa Floriana Carbone dell’Ospedale Policlinico di Milano, sottolineando che “I sintomi tipici della gravidanza, quali la nausea, la crescita del pancione, l’aumento del peso o l’assenza delle mestruazioni, in alcuni casi possono infatti manifestarsi con minore evidenza, rendendo meno facile il sospetto da parte della donna riguardo la propria condizione".