Ha un malore mentre in bici, cade in mare e muore annegato: tragedia a Palermo Un carpentiere di 67 anni, Carmelo Monteleone, è morto nel pomeriggio di ieri dopo essere finito in mare alla Cala di Palermo, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

A cura di Davide Falcioni

Immagini del repertorio.

Carmelo Monteleone, carpentiere di 67 anni, è morto nel pomeriggio di ieri dopo essere finito in mare alla Cala di Palermo, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’uomo non aveva documenti e i carabinieri hanno impiegato diverse ore prima di identificarlo.

Monteleone stava percorrendo la banchina della Cala quando, all’altezza del centro velico siciliano, ha perso il controllo della bici cadendo in acqua. Secondo alcuni testimoni avrebbe accusato un malore prima di sbandare. L'anziano è stato soccorso dai pescatori che si trovavano in zona ed è stato portato sulla banchina. Sono arrivati i sanitari del 118 e hanno cercato di rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare: Monteleone sarebbe deceduto per sindrome da annegamento.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti di polizia, carabinieri e personale della capitaneria di porto che accerteranno la dinamica dell’accaduto. Saranno acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto successo.