Ha un malore mentre gioca in piazza con gli amichetti: il piccolo Rayen morto a 7 anni

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un bimbo di appena 7 anni è deceduto a Castiglione d'Orcia, in provincia di Siena, dopo aver avuto un malore mentre giocava in strada con altri coetanei. Secondo quanto ricostruito, il piccolo Rayen stava giocando serenamente nella piazza del paese con altri bambini sotto l'occhio vigile dei familiari. Mentre si divertiva con gli amichetti, si è accasciato al suolo a causa di un malore. I genitori hanno allertato immediatamente i soccorsi che lo hanno portato all'ospedale delle Scotte di Siena. Nonostante l'intervento tempestivo del personale medico, qui il bimbo purtroppo è morto. A nulla sono valsi i tentativi disperati di salvargli la vita. La sua salma è stata trasportata in obitorio ed è ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

La famiglia del piccolo è conosciuta e benvoluta nel comune in provincia di Siena. Il fratello maggiore della vittima, Zakaria, gioca nel Gruppo Sportivo Sanquirico d'Orcia. I genitori sono invece amati e apprezzati dall'intera comunità, sconvolta per quanto avvenuto nella piazza del paese. Su Facebook, la squadra calcistica si unisce ai familiari del bimbo con un lungo post di cordoglio: "Una tragedia immane ha scosso profondamente tutta la comunità di Castiglione d'Orcia e San Quirico: ha perso la vita a soli 7 anni il fratellino del nostro Zakaria, giocatore che ha realizzato il goal vittoria contro l'Alberoro".

La squadra si è poi stretta alla famiglia distrutta dal dolore dopo la tragedia. "Abbracciamo con forza i genitori di Rayen e Zakaria ed esprimiamo le più sentite condoglianze. Vogliamo inoltre ribadire la nostra estrema vicinanza in un momento che ci lascia sgomenti". Cordoglio anche dalla società Ac Amiata. "Ci stringiamo attorno ai familiari di un giocatore del San Quirico d'Orcia – scrivono – che sono stati colpiti da un enorme dolore".