“Ha preso l’auto, vuole andare dai suoi genitori”: chiama il 112 e salva il marito 84enne affetto da Alzheimer

Un uomo di 84 anni, affetto da Alzheimer, è salito in macchina e si è messo in viaggio. La moglie, preoccupata per lui, ha allertato i Carabinieri: “Vuole tornare a casa dai suoi genitori”. Rintracciato in stato confusionale ma in buone condizioni.

Immagine di repertorio.

È salito in macchina e si è messo in viaggio per andare a trovare i genitori. La mamma e il papà, però, erano morti ormai da tanti anni. Il protagonista di questa storia è un uomo di 84 anni di Ivrea affetto da Alzheimer, che ha preso l'auto ed è fuggito di casa, forse mosso dai suoi ricordi d'infanzia.

La moglie dell'84enne, preoccupata della possibilità che potesse incorrere in qualche pericolo, ha contattato i Carabinieri di Ivrea. Al telefono la signora ha raccontato che il marito, approfittando di un suo momento di distrazione, era riuscito a impossessarsi delle chiavi della vettura e che era partito per andare a trovare i genitori, venuti a mancare diversi anni fa.

"Senta, mio marito, che ha 84 anni e mezzo, è affetto da Alzheimer e si perde, ha preso la macchina ed è sparito. Io ho la sensazione che lui sia andato verso Torino perché vuole tornare a casa da sua mamma e suo papà. Temo abbia preso l'autostrada", ha detto la signora all'operatore che ha risposto alla sua chiamata.

Si è poi recata in caserma, con la speranza di ricevere buone notizie e di essere confortata dai militari presenti. Intanto, i colleghi sono subito entrati in azione e hanno fatto scattare le ricerche dell'anziano.

Dopo aver ottenuto targa e modello della vettura guidata dall'84enne, numerose pattuglie della Compagnia sono andate alla sua ricerca, coordinate dai militari della Centrale Operativa che nel frattempo sono riusciti a rintracciare il segnale GPS installato sull'auto dalla compagnia assicurativa.

Alla fine, dopo circa 40 minuti di attività, i Carabinieri sono riusciti a ritrovarlo. Le pattuglie hanno intercettato la macchina con l’anziano a bordo, all’altezza di Pont-Saint-Martin, un piccolo comune della Valle d’Aosta.

L'uomo è stato trovato in stato confusionale, ma in buone condizioni di salute, ed è stato subito riportato a casa dai Carabinieri.