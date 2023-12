Guida contromano sulla statale e si scontra con un’altra auto: morto l’uomo al volante, grave una 29enne Sulla statale 16, che collega Lecce a Maglie, un uomo di 81 anni ha imboccato la strada contromano ed è morto sul colpo dopo essersi scontrato violentemente con un’altra auto. Nell’impatto è rimasta ferita gravemente anche una 29enne, trasportata all’ospedale “Vito Fazzi” e operata d’urgenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Un uomo di 81 anni ha imboccato per errore la statale contromano ed è morto sul colpo dopo essersi scontrato violentemente con un’altra auto.

È successo nel pomeriggio di giovedì 21 dicembre, poco dopo le 15, sulla statale 16, la strada che collega Lecce con Maglie, all'altezza della complanare per Cavallino. La vittima si chiamava Giuliano Conte. Nell'impatto è rimasta ferita gravemente anche una 29enne.

Come ricorda Lecce Prima, è stato il secondo incidente mortale avvenuto nello stesso giorno in Salento, dopo quello in cui ha perso la vita il 22enne Federico Grasso: il ragazzo, originario di Ruffano, si stava recando al lavoro quando, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada e si è scontrato contro un muretto.

Gravemente ferita una 29enne

Nell'incidente sulla statale 16 sono rimaste coinvolte due vetture, la Fiat Panda condotta dall'anziano e che procedeva in direzione contraria rispetto al senso di marcia della strada, e una Renault Captur, guidata dalla ragazza di 29 anni.

La giovane, residente a Santa Cesarea Terme, è stata soccorsa in gravissime condizioni ed è stata portata d'urgenza da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. La donna è stata quindi sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Sul luogo dell'incidente, insieme al personale sanitario del 118, sono rapidamente arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale, che si sono occupati di mettere in sicurezza la zona, e il personale dell'Anas. È intervenuta sul posto anche una pattuglia della polizia stradale per effettuare tutti gli accertamenti e i rilievi del caso.

La salma dell'anziano invece è stata trasportata alla camera mortuaria dell'ospedale leccese e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Anche le due automobili guidate dalla vittima e dalla ragazza sono state poste sotto sequestro.