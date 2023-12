Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: morto sul colpo il 22enne Federico Grasso Tragico incidente a Ruffano, in provincia di Lecce, dove un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere uscito fuori strada a bordo della propria auto. La vittima si chiamava Federico Grasso ed era originario del piccolo comune leccese. Il ragazzo ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da chiarire ed è finito a sbattere contro un muro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Tragico incidente a Ruffano, in provincia di Lecce, dove un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere uscito fuori strada a bordo della propria auto. La vittima si chiamava Federico Grasso ed era originario del piccolo comune leccese.

La dinamica dell'incidente e le operazioni di soccorso

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, questa mattina sembra il ragazzo si trovasse a bordo della sua Fiat Punto, sulla strada provinciale 172 che collega Ruffano a Surano, per andare a lavorare presso un’azienda che si trova sulla strada 275.

Avrebbe quindi perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e colpendo un muro di recinzione di un terreno agricolo, per finire poi nella campagna di fianco alla carreggiata. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento. Lo schianto è stato molto forte e il giovane è purtroppo deceduto sul colpo.

Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorsi: i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Ma per il 22enne non c'era più nulla da gare. Dei rilievi del caso si sono occupati i carabinieri, mentre la salma di Federico Grasso è stata portata presso l'obitorio locale. Dopo l'incidente e per tutto il corso delle operazioni di messa in sicurezza del tratto, ci sono stati disagi alla circolazione dei veicoli.

Il Comune: "Sospesi tutti gli eventi"

Appena diffusasi la notizia della morte del ragazzo, il Comune di Ruffano ha subito fatto le condoglianze alla famiglia e ha deciso di sospendere tutti gli eventi pubblici in programma nei prossimi giorni. "L'amministrazione comunale si stringe attorno ai familiari del nostro giovane concittadino tragicamente scomparso, questa mattina, in un incidente sulla strada provinciale per Surano", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune.

"Per rispetto del loro dolore e della memoria di Federico, sono stati sospesi tutti gli eventi pubblici organizzati dal Comune di Ruffano ed in programma nelle giornate di oggi e domani. Anche l'appuntamento in calendario per ‘InCanto di Natale', previsto per domani sera, si terrà in una nuova data".