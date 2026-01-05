Guasto ai binari tra Salerno e Reggio Calabria, circolazione dei treni in tilt e ritardi di oltre 100 minuti

Ancora giornata difficile per chi deve viaggiare in treno lungo la direttrice nord sud oggi, lunedì 5 gennaio. A causa di un guasto sulla linea Salerno – Reggio Calabria, infatti, la circolazione dei treni è fortemente rallentata su tutta la tratta con cancellazioni di convogli, variazioni di percorso e fermate, e ritardi accumulati che vanno già oltre i 100 minuti sia per i regionali sia per gli Intercity e i Frecciarossa. Il guasto è stato segnalato prima dell'alba quando la circolazione dei treni è stata interrotta, intorno alle 5:30 del mattino, a causa di un inconveniente tecnico segnalato nel tratto tra le stazioni di Vibo Pizzo e Mileto, in Provincia di Vibo Valentia.

Rete ferroviaria italiana (RFI), che gestisce il tratto interessato dal guasto, non ha fornito per ora indicazioni sulla natura dell'inconveniente tecnico né i tempi del ripristino ma ha comunicato che si registrano già pesanti effetti sulla mobilità con rallentamenti e ritardi fino a 100 minuti, oltre a variazioni e cancellazioni di convogli sia per i treni regionali sia per i treni a lunga percorrenza.

Anche Trenitalia conferma che la circolazione dei treni è fortemente rallentata nel tratto tra Paola e Reggio Calabria a causa di un inconveniente tecnico sulla linea in provincia di Vibo Valentia e che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 110 minuti mentre i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.

Leggi anche Treni bloccati tra Foggia e Bari per guasto: cancellazione e ritardi di oltre 300 minuti per Frecciarossa e Intercity

Al momento i Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono:

FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:20) – Torino Porta Nuova (18:00)

FR 9573 Milano Centrale (21:20) – Reggio Calabria Centrale (8:55) del 4 gennaio

del 4 gennaio IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:02) – Roma Termini (13:39)

Il Treno Intercity direttamente coinvolto e oggetto di variazioni:

ICN 1963 Milano Centrale (20:10) – Siracusa (15:48) del 4 gennaio: il treno oggi è instradato da Lamezia a Rosarno sul percorso alternativo via Tropea e non ferma a Vibo Valentia.

I passeggeri diretti a Vibo Valentia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Anche ieri sulla stessa tratta, a causa di un guasto, si erano registrati ritardi fino a 120 minuti, limitazioni e cancellazioni di percorso per numerosi convogli per tutta la mattinata. Tornata regolare invece la circolazione dei treni sulla linea Bari Lecce dopo un inconveniente tecnico sulla linea che è durato alcune ore nella mattinata di oggi con ritardi accumulati di oltre 45 minuti.