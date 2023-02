Grossetto, 14enne accoltella e colpisce con un casco il nuovo compagno della madre: l’uomo è grave Un ragazzo di 14 anni ha accoltellato e poi colpito con un casco il nuovo compagno della madre, un carabiniere di 56 anni che si trova ora ricoverato in prognosi riservata in ospedale. L’aggressione giovedì sera vicino Grosseto.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Hanno discusso animatamente e in pochi minuti la situazione è degenerata, con il 14enne che ha afferrato un coltello e ha colpito l'uomo al torace per poi continuare a infierire su di lui con un casco da motociclista. È finita nel sangue la lite scoppiata tra un adolescente e il nuovo compagno della madre, un carabinieri di 56 anni, che si trova ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

L'aggressione, stando a quanto riportato da IlTirreno, si è consumata giovedì sera quando il 14enne, che vive col padre e che sembra non abbia ottimi rapporti con la madre, è andato a casa della donna per una cena a Grosseto, alle porte della città. In casa c'era anche il compagno della madre, un uomo col quale avrebbe iniziato una relazione da poco.

Quando la donna si è momentaneamente allontanata dalla casa, i due avrebbero iniziato a litigare, e i toni prima pacati si sono immediatamente accessi, fino a quando il 14enne ha afferrato un casco e colpito il 56enne. Poi ha impugnato un coltello e lo ha raggiunto al torace. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno assistito alla scena: la lite, iniziata in casa è infatti terminata all'esterno dell'abitazione.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e i carabinieri tra cui i colleghi del ferito, che è stato portato d’urgenza in ospedale. Il carabiniere è in prognosi riservata ma non risulta in pericolo di vita: è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Mentre il 14enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e si trova ora nel penitenziario minorile di Firenze su disposizione del sostituto procuratore Giuseppina Mione.