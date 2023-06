Grosseto, anziana trovata morta nella sua villa dalla figlia. La 50enne: “Sono stata aggredita” Sul corpo di Pinuccia De Francesco , 76 anni, tagli, ecchimosi e tumefazioni di vario tipo. È stata la figlia a trovarne il corpo nella casa dove viveva con la madre ad Istia d’Ombrone e ad avvertire il padre, notaio in pensione, non presente al momento dei fatti. I carabinieri sembrano non avere dubbi: “È omicidio”.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un omicidio scuote il piccolo centro di Istia d'Ombrone, frazione di Grosseto. Una donna di 76 anni, Maria Giuseppina De Francesco, da tutti conosciuti come Pinuccia, è stata trovata morta nella casa della figlia in via di Circonvallazione. Una storia tutta da ricostruire che subito ha preso i connotati del giallo.

Sul corpo il medico ha riscontrato tagli, ecchimosi e tumefazioni di vario tipo. Elementi che farebbero ipotizzare un omicidio, come confermato dai carabinieri. Nell'abitazione (una villetta) sono in corso i sopralluoghi degli uomini del nucleo di pg della procura e dei colleghi del reparto scientifico dell'Arma. A coordinare le indagini dei militari della Procura di Grosseto è il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna.

Ambienti investigativi sottolineano che è "prematuro" fare un quadro di quanto accaduto. Nessuna ipotesi è esclusa.

I fatti sarebbero avvenuti alle prime luci dell’alba di ieri, 8 giugno. La donna aveva due figli: una di loro, 50enne che viveva con la madre e che avrebbe scoperto il cadavere, è adesso ricoverata in ospedale a Grosseto, in stato di choc, anche lei con diversi tagli alle braccia. Le uniche parole che ha detto sono state: "Mi hanno aggredito". L’allarme al 118 l’ha poi dato il marito della vittima dopo essere stato chiamato dalla stessa figlia. L’altro figlio, 52enne, non è stato ancora sentito.

Pinuccia De Francesco era sposata con un notaio, ora in pensione, Alessandro Marzocchi, 81 anni. L'anziano da qualche anno viveva più a Milano che nella villa di Istia, voluta e tirata su dal padre Alfonso Marzocchi, uno degli storici notai grossetani, morto nel 2014. Dopo aver convissuto per un periodo a Milano, i due coniugi avevano deciso di tornare a Grosseto in un appartamento in centro, anche se spesso andavano in villa, teatro dell’omicidio.