Donna trovata morta in casa a Grosseto, la figlia ricoverata in stato di choc: si indaga per omicidio Giallo a Grosseto, dove una donna di 76 anni è stata trovata cadavere accanto ad un armadio nella sua casa nella frazione di Istia d’Ombrone: a fare la scoperta la figlia. Indagini per omicidio in corso.

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio

Una donna di 76 anni, Giuseppina De Francesco, è stata trovata cadavere oggi dai carabinieri di Grosseto nella sua casa nella frazione di Istia d'Ombrone. Indagini sono in corso per cercare di chiarire la dinamica di quanto successo ma ad una prima ispezione cadaverica sarebbero stati trovati segni compatibili con una morte violenta, in particolare tagli, ecchimosi e tumefazioni di vario tipo.

Per questo sono in corso accertamenti da parte della procura e dei militari a Grosseto. Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi, tra cui quella di un omicidio. Cosa che è stata confermata dal sostituto procuratore Giampaolo Melchionna ai cronisti fuori dall'abitazione senza aggiungere altro. In base a questi primi riscontri, procura e carabinieri ipotizzano che la donna potrebbe essere stata vittima di un pestaggio.

Secondo le prime informazioni disponibili, l'allarme è scattato intorno alle 9.30. La donna viveva insieme alla figlia 50nne, che è stata ricoverata in ospedale in stato di choc dopo aver scoperto la morte della madre, che era sdraiata accanto ad un armadio, e aver chiamato i soccorsi.

Nell'abitazione sono in corso i sopralluoghi dei carabinieri del nucleo di pg della procura e dei colleghi del reparto scientifico dell'Arma. La villa, secondo quanto emerge, era di proprietà di un notaio grossetano morto nel 2014, suocero della vittima. Ma da altri riscontri, pare che vi abiti, da sola, la figlia 50enne ma non la madre che vi è stata uccisa. I carabinieri stanno cercando di risalire anche all'altro figlio della donna, di cui vogliono ricostruire gli ultimi movimenti.

La vittima, infatti, abitava in un'altra casa a Grosseto, in città, insieme al marito 81enne, notaio in pensione. La coppia di coniugi da circa un anno era tornata ad abitare a Grosseto, in un appartamento del centro, dopo aver vissuto molti anni a Milano.