Green Pass, stretta sui controlli a Ferragosto: pronte sanzioni per chi trasgredisce Stretta sui controlli a Ferragosto sulle certificazioni verdi. Nelle principali località e città turistiche ci saranno piani ad hoc per pattugliare le zone maggiormente frequentate e fare accertamenti in ristoranti, bar o locali nelle zone della movida. In caso di incongruenze o trasgressioni pronte le multe.

A cura di Chiara Ammendola

Il Viminale lo aveva annunciato: massima attenzione nei giorni caldi di agosto sui Green Pass. Per questo le principali città insieme alle province stanno organizzando un piano di controlli apposito in vista del weekend di Ferragosto quando saranno in tanti a trascorrere giornate fuori porta, al mare o in montagna, al lago o al fiume o semplicemente al ristorante in compagnia. E per farlo sarà necessario essere muniti di Green Pass così come disposto dal Governo. Per questo sia le città che le zone turistiche hanno già disposto il pattugliamento di numerosi agenti e militari che possano fare accertamenti e verifiche a campione in ristoranti, bar o locali nelle zone della movida.

In caso in cui venga accertata durante i controlli una incongruenza tra il certificato o l'identità del possessore così come da indicazioni "la sanzione risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente". Così come chiarito dal ministro dell'Interno Lamorgese, i ristoratori saranno tenuti a chiedere, oltre al documento verde, anche il documento di identità solo in caso di incongruenze. Ma come annunciato nei giorni scorsi sono molti gli esercenti che proprio in vista del 15 agosto recluteranno degli steward per evitare che si creino file e ressa nei luoghi in cui l'affluenza sarà molto alta, nonostante il parere contrario di Ferruccio Taroni, presidente dell’Associazione nazionale delegati alla sicurezza.

Il rischio di certificazioni fasulle è molto alto e secondo gli esperti, su Telegram attualmente sono attivi 2.500 gruppi che vendono certificazioni fasulle e il seguito dei gruppi è aumentato del 566%. In questo senso il timore è che molti scelgano di radunarsi in zone demaniali proprio per sfuggire ai controlli, per questo il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in occasione del Ferragosto ha vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e eventi aggregativi, l'accensione di falò ed eventuali accampamenti con tende in spiaggia e aree demaniali.