Grave incidente a Isolabona, muore 16enne operata d’urgenza in ospedale: sullo scooter con lei una 12enne

Una ragazza di 16 anni di Vallecrosia (Imperia) è morta all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove era stata trasportata d’urgenza dopo un grave incidente stradale. Nel tardo pomeriggio del 12 ottobre, la giovane si trovava alla guida di uno scooter su cui viaggiava anche una dodicenne, quando le due sono state coinvolte in un impatto frontale con un’auto che proveniva dal senso di marcia opposto.
A cura di Bianca Caramelli
È morta nella notte tra il 12 e il 13 ottobre all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure una sedicenne che è stata coinvolta in un grave incidente a sulla strada provinciale P64, nelle vicinanze di Isolabona.

Nel pomeriggio di ieri la ragazza, residente a Vallecrosia, si trovava alla guida di uno scooter a bordo del quale c'era anche una dodicenne. Le due erano di ritorno dalla Sagra della castagna di Buggio. Mentre viaggiava, il mezzo a due ruote si è scontrato frontalmente con un'automobile che proveniva dal senso di marcia opposto.

Le condizioni della sedicenne, che è stata sbalzata dallo scooter, sono apparse da subito gravi. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, la ragazza sarebbe stata trafitta da uno spuntone di ferro che sporgeva da un muro a bordo strada, oltre a subire un trauma cranico. Diversa invece la situazione della passeggera, che ha riportato solo ferite lievi.

Gli operatori del 118 sono intervenuti subito sul luogo dell'incidente per stabilizzare le due ragazze, insieme alla polizia municipale e a un team della Croce Azzurra. Da lì, la dodicenne è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Imperia in codice giallo.

La giovane guidatrice, invece, è stata portata in codice rosso a bordo di un elisoccorso all'ospedale Santa Corona. Lì è stata sottoposta a un'operazione d'urgenza. Ma nonostante l'intervento dei medici, la ragazza non ce l'ha fatta ed è deceduta nella nottata.

I carabinieri stanno ancora indagando sulle dinamiche dell'incidente ed è probabile che verrà disposta un'autopsia sul corpo dalla Procura. L'amministrazione comunale di Vallecrosia ha espresso con un post su Facebook il proprio cordoglio alla famiglia della ragazza. Fabio Perri, il sindaco, ha definito l'incidente "una tragedia immensa" e si è detto vicino al papà e allo zio della sedicenne che sono "storici commercianti di Vallecrosia, una famiglia di lavoratori".

