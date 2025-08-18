Gli amici lo ospitano a casa loro: 37enne viene trovato morto a Teramo. Disposta autopsia

Tragedia a Villa Ricci, in provincia di Teramo. Un uomo di 37 anni è stato trovato morto nell’abitazione di amici. Nessun segno di violenza. Accertamenti e drug test negativi. Disposta autopsia per chiarire cause del decesso. Indagini dei carabinieri in corso.

immagine di repertorio

Tragedia nella notte a Villa Ricci, frazione di Sant’Omero, in provincia di Teramo. Un uomo di 37 anni, D.A., originario di Sant’Egidio alla Vibrata, è stato trovato senza vita nell’abitazione di una coppia di amici che lo stava ospitando.

L’allarme è scattato intorno alle due, quando i padroni di casa, preoccupati per le condizioni dell’uomo, hanno chiamato il 118. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma si trovava in una camera da letto messa a disposizione dall’amica coppia.

I primi accertamenti medico-legali eseguiti nell’abitazione non hanno evidenziato segni di violenza o lesioni riconducibili a una morte traumatica. Al momento l’ipotesi più probabile resta quella di un decesso naturale o comunque non legato a cause esterne. Per chiarire ogni dubbio, il pubblico ministero di turno, Enrica Medori, ha disposto l’autopsia: l’esame verrà eseguito all’obitorio dell’ospedale di Teramo.

Sul posto, oltre ai carabinieri delle stazioni di Nereto e Colonnella, sono intervenuti i militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Teramo, che hanno effettuato un sopralluogo accurato nell’abitazione. I padroni di casa sono stati sottoposti a un drug test, risultato negativo. L’intera abitazione e le pertinenze sono state perquisite con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga del Comando provinciale di Chieti: anche in questo caso, gli accertamenti hanno dato esito negativo.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Teramo, sono affidate ai carabinieri della Stazione di Nereto, al Nucleo investigativo provinciale e al N.O.R. della Compagnia di Alba Adriatica. L’obiettivo è ricostruire con precisione le ultime ore di vita del 37enne e comprendere le cause che hanno portato alla sua improvvisa morte.