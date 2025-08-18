Attualità
Gli amici lo ospitano a casa loro: 37enne viene trovato morto a Teramo. Disposta autopsia

Tragedia a Villa Ricci, in provincia di Teramo. Un uomo di 37 anni è stato trovato morto nell’abitazione di amici. Nessun segno di violenza. Accertamenti e drug test negativi. Disposta autopsia per chiarire cause del decesso. Indagini dei carabinieri in corso.
A cura di Biagio Chiariello
immagine di repertorio
immagine di repertorio

Tragedia nella notte a Villa Ricci, frazione di Sant’Omero, in provincia di Teramo. Un uomo di 37 anni, D.A., originario di Sant’Egidio alla Vibrata, è stato trovato senza vita nell’abitazione di una coppia di amici che lo stava ospitando.

L’allarme è scattato intorno alle due, quando i padroni di casa, preoccupati per le condizioni dell’uomo, hanno chiamato il 118. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma si trovava in una camera da letto messa a disposizione dall’amica coppia.

I primi accertamenti medico-legali eseguiti nell’abitazione non hanno evidenziato segni di violenza o lesioni riconducibili a una morte traumatica. Al momento l’ipotesi più probabile resta quella di un decesso naturale o comunque non legato a cause esterne. Per chiarire ogni dubbio, il pubblico ministero di turno, Enrica Medori, ha disposto l’autopsia: l’esame verrà eseguito all’obitorio dell’ospedale di Teramo.

Attualità
