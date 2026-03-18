Gira con un’auto “fantasma” senza aver conseguito la patente, 37enne prende 15mila euro di multa nel Veronese

Un uomo di 37 anni, di origine moldava, è stato multato per oltre 15mila euro dopo essere stato fermato alla guida di un’auto risultata “fantasma”. La vettura si aggirava tra Roncà e Monteforte d’Alpone, in provincia di Verona.

Secondo quanto emerso, il 37enne, con un regolare contratto di lavoro ma non domiciliato o residente in Italia, aveva attirato l'attenzione dei residenti di Roncà alla guida della sua auto, una Volkswagen Golf. Nei giorni precedenti, infatti, la vettura era stata vista circolare di notte. Il conducente procedeva a passo d’uomo, ma il suo comportamento sospetto ha portato un cittadino a uscire di casa appositamente per fotografare la targa del veicolo per poi trasmetterla alla Polizia locale. I dati sono stati inseriti nel Targa system dalle autorità e hanno evidenziato una situazione estremamente ingarbugliata.

La Golf risultava infatti rubata in Romania ed è entrata in Italia in un secondo momento. Sulla vettura era stata apposta la targa di una Peugeot intestata a un cittadino straniero. La seconda macchina era stata oggetto di 4 passaggi di proprietà negli ultimi anni, ma nessuno era stato debitamente registrato. Dai controlli è emersa quindi la mancata corrispondenza tra la targa, abbinata invece alla Peugeot, e la macchina.

Dopo la segnalazione, la vettura è stata fermata in viale Europa, a Monteforte. Dagli accertamenti è emerso che la Golf non era stata immatricolata nel nostro Paese e che circolava quindi come un’auto fantasma, senza assicurazione, libretto e registrazione regolare. Il conducente, inoltre, non aveva mai conseguito la patente. L’uomo è stato sanzionato per oltre 15mila euro di multa. La macchina e la targa sono state sequestrate, mentre restano in corso gli accertamenti per chiarire i passaggi e la provenienza del veicolo.