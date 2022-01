Ginevra, morta a 2 anni per Covid. I medici: “Funzioni vitali compromesse, abbiamo fatto di tutto” Cosa è successo alla piccola Ginevra, la bimba calabrese di 2 anni morta per Covid-19 all’ospedale Bambino Gesù di Roma: “Arrivata già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali”. Proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale a Mesoraca.

A cura di Ida Artiaco

"La paziente era arrivata già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari, la bambina è deceduta poche ore dopo l'arrivo in Ospedale". È questo il racconto dei sanitari dell'ospedale Bambino Gesù di Roma della morte della piccola Ginevra, la bimba di 2 anni di Mesoraca, in Calabria, deceduta a causa di complicazioni da Covid-19 la scorsa notte dopo essere arrivata con un aereo militare nel nosocomio capitolino dal Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Tutto è cominciato venerdì scorso, quando la bambina ha cominciato a manifestare febbre alta e problemi respiratori. Al San Giovanni di Dio di Crotone, dove era stata trasferita in un primo momento, il tampone aveva confermato che si trattava di Coronavirus dando esito positivo. Nel giro di poche ore le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate per la polmonite interstiziale bilaterale e Ginevra era stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Catanzaro, dove è stata ricoverata in rianimazione. Poi è arrivata la richiesta della prefettura del trasporto aereo d'urgenza verso Roma. In Calabria, infatti, non ci sono terapie intensive pediatriche ma solo neonatali. Per cui era stato allertato un C-130J dell’Aeronautica militare che l’aveva trasferita all’aeroporto di Ciampino sabato pomeriggio.

Ma una volta arrivata nella Capitale, la situazione di Ginevra è precipitata ulteriormente e all'alba di domenica ne è stato comunicato il decesso. "La piccola è arrivata in condizioni disperate, i team medici non hanno avuto neanche il tempo di intervenire – ha detto l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato – . Ci sentiamo profondamente addolorati, alla famiglia va tutto il nostro cordoglio". Anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ieri in una nota aveva detto che "la scomparsa della piccola Ginevra rappresenta una ferita dolorosa per tutti noi. Ci stringiamo attorno alla famiglia che vive questo grande dolore".

Intanto, tutta la comunità di Mesoraca è sotto choc. "È volata in cielo una piccola creatura di appena due anni, bella, raggiante e dal sorriso meraviglioso. Il sindaco, l’amministrazione e l’intero Consiglio comunale partecipano commossi ed increduli al dolore che ha colpito la famiglia Sorressa Londino per la perdita improvvisa della cara Ginevra. Sarai un angelo meraviglioso Ginevra, nel giardino dei piccoli angeli. Il sindaco, mediante ordinanza, proclamerà lutto cittadino il giorno di svolgimento del funerale", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, che ha anche annunciato dunque il lutto cittadino per il giorno del funerale.