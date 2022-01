Morta per Covid Ginevra, bimba calabrese di 2 anni: vano il trasferimento d’urgenza a Roma Morta per Covid la piccola Ginevra, bimba di 2 anni di Mesoraca, in Calabria, che nelle corse ore era stata trasferita con un aereo militare al Bambino Gesù di Roma: nonostante i tentativi dei sanitari, per lei non c’è stato nulla da fare.

A cura di Ida Artiaco

Il Covid ha fatto un'altra giovanissima vittima. È morta nella notte Ginevra, bimba di due anni di Mesoraca, in Calabria, che nelle scorse ore stata trasferita in elisoccorso dall'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro al Bambino Gesù di Roma nel disperato tentativo di salvarla. Lo riferiscono i quotidiani locali. Solo venerdì i familiari della piccola, che presentava febbre alta e problemi respiratori, si erano rivolti ai sanitari del Servizio di emergenza, i quali, dopo aver verificato la positività al nuovo Coronavirus della bimba, l'hanno trasferita a Catanzaro.

Ma le condizioni di Ginevra si sono poi aggravate, la polmonite aveva compromesso la funzionalità dei polmoni, tanto da far decidere il suo trasferimento al Bambin Gesù con un areo militare. Una vera e propria corsa contro il tempo che tuttavia non è finita come tutti speravano. Sotto choc la comunità locale di Mesoraca. Tanti i messaggi sui social di dolore per la piccola: "È un giorno triste, drammatico quello di oggi per la famiglia della piccola Ginevra e per l’intera comunità di Mesoraca. Due anni e tutta una vita davanti, due anni e l’allegria, l’innocenza di due occhioni che si sono chiusi per sempre. Possa il Signore dare conforto ai genitori Rossella e Giuseppe", si legge in uno dei commenti su Facebook.

Ginevra è uno dei tanti minori ai quali il virus ha mostrato tutta la sua letalità. Solo la scorsa settimana aveva fatto notizia la morte di Lorenzo, il bambino di 10 anni deceduto all'ospedale Regina Margherita di Torino dopo essere stato contagiato dal Coronavirus. Un rarissimo caso, il suo, caratterizzato da un attacco sistemico ai muscoli provocato dal Covid, noto come rabdomiolisi, naturale e per questo senza responsabili, come confermato dall'autopsia. La Procura del capoluogo piemontese aveva anche aperto un'inchiesta come atto dovuto, senza indagati né ipotesi di reato, ma dopo i risultati degli esami autoptici si va verso l'archiviazione.