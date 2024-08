video suggerito

Giallo nell'albergo d lusso di Firenze: sparita nel nulla 36enne al servizio dei reali d'Arabia Saudita Una 36enne nello staff dei reali di Arabia Saudita è scomparsa a Firenze nella mattinata di martedì 27 agosto. A denunciare la scomparsa, alcuni reali che non l'avevano vista tornare nell'albergo di lusso dove alloggiavano.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna di 36 anni al servizio della famiglia reale dell'Arabia Saudita è scomparsa a Firenze in circostanze decisamente misteriose per le forze dell'ordine italiane. Ufficialmente la donna si sarebbe allontanata senza alcun motivo e spontaneamente. Fino. 24 ore fa, la 36enne si trovava con la famiglia reale in un prestigioso albergo di Firenze.

Nella serata tra martedì 27 e mercoledì 28 agosto, il 112 Nue aveva ricevuto una telefonata da parte della struttura alberghiera nella quale si segnalava che un'ospite era in difficoltà. La donna in questione, come appurato dalle forze dell'ordine, era un membro della famiglia reale dell'Arabia Saudita, una delle persone con le quali lavorava la 36enne ora scomparsa nel nulla.

La giovane ha spiegato alle autorità italiane che la sua accompagnatrice non era più tornata in stanza dalla mattinata di martedì. All'inizio, secondo quanto da lei raccontato, tutti avevano pensato a un contrattempo o a un disguido. La 36enne sarebbe stata contattata anche al telefono durante la giornata, ma il cellulare non ha mai squillato, come se lo avesse chiuso volutamente.

L'apprensione ha cominciato a montare col passare delle ore e a quel punto è stata allertata la polizia. Agli agenti, i reali di Arabia Saudita hanno spiegato che non vi erano stati screzi tra la donna scomparsa e l'entourage. La polizia ha acquisito la foto della 36enne per avere un volto da ricercare, poi ha diramato le operazioni anche alle sale operative dei carabinieri del Comando provinciale fiorentino e ai finanzieri del Comando provinciale. Il nome della giovane è stato inserito nelle banche dati in uso alle forze di polizia, in modo che chiunque possa ritrovarla anche durante un controllo qualsiasi.

In queste ore i poliziotti stanno scandagliando le immagini delle telecamere di sicurezza sparse in città. Non un lavoro da poco, dato che a Firenze vi sono 1656 occhi elettronici. Nonostante tutto, però, nessuna telecamera l'avrebbe vista. Della vicenda è stata informata anche la Prefettura.