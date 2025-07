Giallo a Sassari, 32enne trovata morta in un B&B: disposta l’autopsia, appartamento sotto sequestro

Il cadavere di una donna donna di 32 anni è stato rinvenuto domenica scorsa in un appartamento di Cagliari utilizzato come B&B. Indagini in corso, disposta l’autopsia: nessuna pista è esclusa.

Immagine di repertorio.

È giallo a Sassari per la morte di una donna di 32 anni il cui corpo senza vita è stato rinvenuto in un appartamento in via Enrico Costa, nel centro della città. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una escort straniera, ma ancora non sono stati diffusi dettagli sulla sua identità.

La scoperta è stata fatta la scorsa domenica. A far scattare l’allarme era stata una parente che aveva avvertito le forze dell’ordine, non avendo avuto più sue notizie della nonostante diverse telefonate. Il medico legale giunto sul posto dopo le forze dell'ordine non avrebbe riscontrato la presenza di segni di violenza ad una prima ispezione.

Le cause della morte non sono chiare e il pm della Procura di Sassari, Ermanno Cattaneo, ha aperto un'inchiesta e disposto il sequestro della salma e l'autopsia sul corpo della donna, che verrà effettuata giovedì prossimo dal dottor Angelo Lorenzoni, il quale dovrà cercare una spiegazione al decesso della donna. L'esame necroscopico sarà svolto nei prossimi giorni.

Le indagini del caso sono state affidate alla Squadra mobile della Questura di Sassari. Non si esclude al momento alcuna pista anche se gli inquirenti mantengono il massimo riserbo su quanto successo. Stando a quanto trapela dalla stampa locale, si starebbero ascoltando anche alcuni testimoni per cercare di ricostruire le ultime ore di vita della donna. L’appartamento in cui è avvenuto il ritrovamento, che pare sia di proprietà di una nota famiglia di professionisti che lo affitta come casa vacanze per brevi periodi, è stato posto sotto sequestro.