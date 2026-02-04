Giallo a Melissano, donna di 49 anni trovata morta in casa: l’allarme dato dal proprietario

immagine di repertorio

È giallo a Melissano, comune del Salento dove una donna di 49 anni è stata trovata priva di vita all’interno di un’abitazione privata. L’allarme è scattato nella notte, quando il proprietario dell’immobile, conoscente della vittima, ha contattato il 118. All’arrivo dei soccorsi, per la donna non c’era già più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Melissano e i colleghi del nucleo operativo e radiomobile (N.O.R.) della compagnia di Casarano. L’Autorità giudiziaria, informata immediatamente, ha disposto una serie di accertamenti tecnici per chiarire la dinamica della vicenda e fugare ogni dubbio sulle cause della morte.

I militari hanno proceduto al sequestro dei telefoni cellulari presenti nell’abitazione e di alcuni flaconi rinvenuti nell’appartamento. La salma della donna è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove nelle prossime ore il medico legale eseguirà l’autopsia per stabilire le cause del decesso.

Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’indagine in corso. Le operazioni dei carabinieri si concentrano sia sul ricostruire l’orario del decesso, sia sull’analisi degli oggetti rinvenuti in casa. Ad ogni modo gli elementi chiari sono molto pochi e non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle circostanze che hanno portato alla morte della donna, mentre gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire eventuali responsabilità.

