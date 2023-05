Tir investe marito e moglie: la 50enne muore. Il comune di Genova: “Ordinanza vietava transito mezzo” I fatti sono avvenuti in mattina in via Cornigliano a Genova dove c’è il divieto di transito ai mezzi pesanti. Ferito ad una gamba il marito 60enne della vittima. L’autista indagato per omicidio stradale.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia questa mattina a Genova. Un camion ha investito due pedoni uccidendone uno in Via Cornigliano. La vittima è Maria Mercedes Moran Huayamave, 50 anni, ecuadoregna: stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme al marito, quando un tir al momento di ripartire non li ha visti e li ha travolti.

L'uomo di circa 60 anni è stato trasportato in ospedale con una ferita alla gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'uomo alla guida del tir, un autista marocchino di 42 anni, è stato portato all'ospedale Villa Scassi per essere sottoposto al test tossicologico e alcolemico: quest'ultimo è risultato negativo. Risulta indagato per omicidio stradale. Gli investigatori gli hanno sequestrato il mezzo pesante e il telefonino.

Leggi anche Scrisse alla moglie da un campo di prigionia nazista, la lettera arriva in Puglia 80 anni dopo

In via Cornigliano c'è il divieto di transito ai mezzi pesanti e gli investigatori stanno cercando di capire perché il mezzo fosse lì. lìPoco più indietro, tra l'altro, c'era una bisarca carica di auto.

Gli investigatori della sezione infortunistica della polizia locale, guidati dal commissario Stefano Biggio, stanno ora verificando se il conducente del tir avesse una deroga.

Non è la prima volta che i mezzi pesanti transitano in zona, in barba al divieto, tanto che sono numerose le segnalazioni sui social da parte dei residenti. La strada dove è avvenuto l'incidente mortale è stata chiusa e il traffico deviato sulla Guido Rossa.