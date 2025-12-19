Genova, incidente nella notte in autostrada: operaio scivola da scarpata, portato in ospedale

L’incidente nella notte intorno alle 3,30 nel tratto tra Arenzano e Genova. L’uomo stava lavorando quando è scivolato da un’altezza di circa 8 metri.

Immagine di repertorio

Grave incidente nella notte nel tratto autostradale tra Arenzano e Genova. Un operaio è precipitato da un'altezza di circa 8 metri scivolando da una scarpata. È successo intorno alle 3,45 di notte e sul posto sono intervenuti il 118, la Croce Oro Sciarborasca, polizia stradale e i vigili del fuoco.

L’operaio – si tratta di un uomo di circa 50 anni – è stato portato all'ospedale San Martino: secondo le prime informazioni, sarebbe sempre rimasto cosciente ma avrebbe riportato un trauma al bacino e al torace. Sarebbe comunque in grado di muovere il corpo, le informazioni che arrivano dai medici sembrano tranquillizzanti sulle sue condizioni. Le indagini per ricostruire quanto accaduto sono affidate alla polizia stradale.

Stando alle prime informazioni l’operaio, dipendente di un'impresa di segnaletica che lavora per Aspi, stava reinstallando la segnaletica per le tre corsie dopo lo smontaggio della riduzione di carreggiata della galleria Terrarossa. Mentre installava l’ultimo cartello di fine lavori sul margine destro sarebbe scivolato lungo la scarpata adiacente precipitando per circa 8 metri. L’impresa stava lavorando nel tratto chiuso quindi in assenza di traffico.

Il tratto autostradale di A10 tra Varazze e Arenzano è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e poi riaperto intorno alle 7 di questa mattina. Si segnalano ancora delle code.

Articolo in aggiornamento