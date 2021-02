Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina all’interno di un cantiere edile per il recupero di un immobile situato in via Vassallo a Tovo San Giacomo, in provincia di Genova, a poche decine di metri dalla chiesa e dal municipio cittadino. Stando a quanto ricostruito finora, una delle ruspe che stavano effettuando lo scavo per il rafforzamento della fondamenta dell'edificio è stata travolta da quintali di detriti distaccatisi dallo stabile adiacente. Il crollo, secondo quanto riferito da un operaio che si trovava sul posto ed ha assistito alla scena, sarebbe avvenuto improvvisamente dopo l'apertura di una profonda crepa su una delle facciate dello stabile.

A causa del crollo ha perso la vita M.S., di 61 anni, residente a Tovo, titolare della ditta edile che stava svolgendo i lavori. L'uomo è stato travolto dalle macerie e per lui purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Finale, i carabinieri e il 118. Nel crollo, oltre alla volta che sosteneva il piano superiore dell'edificio in ristrutturazione, è andata completamente distrutta una porzione della casa adiacente dove abita una famiglia di tre persone. Letteralmente demolita la camera del figlio, che per fortuna in quel momento era a scuola. In casa c'era solo la compagna del padre del bambino che, dopo aver sentito un rumore simile a un forte scricchiolio, si è precipitata fuori per avvertire gli operai della ditta ma non ha fatto in tempo assistendo, sotto choc, al crollo. "Una vera tragedia che purtroppo conta una vittima", ha dichiarato, al Secolo XIX, il sindaco Alessandro Oddo, raccontando che il 61enne morto era "una persona stimata in paese che abitava qui da anni e incontravo quasi ogni mattina al bar dove spesso prendeva il caffè".