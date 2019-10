I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Centro hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Genova, un uomo di quarantasette anni, disoccupato e gravato da precedenti, che vive in una comunità nel quartiere di San Fruttuoso. Sarebbe il responsabile di vari episodi di violenza sessuale commessi tra maggio e ottobre 2019 nel centro della città di Genova ai danni di diverse donne, tra cui anche delle minorenni. L’uomo arrestato oggi è accusato di avere molestato almeno cinque donne, di cui tre minorenni. Secondo quanto emerso dalle indagini, il quarantasettenne genovese seguiva le vittime in pieno giorno e poi, soprattutto nei pressi delle fermate di autobus e metro, le aggrediva. In tre casi, stando alle denunce, il molestatore ha aggredito studentesse tra i 13 e i 17 anni. Le ragazze venivano approcciate alle spalle e palpeggiate dal molestatore.

Identificato grazie alle telecamere in città e alle denunce delle vittime – Il modus operandi dell'accusato era sempre lo stesso: le vittime hanno raccontato di essere state avvicinate da un uomo che chiedeva loro informazioni e che allungava le mani toccandole nelle parti intime una volta arrivato abbastanza vicino, poi le invitava a seguirlo continuando a fare avance spinte. L'uomo è stato identificato grazie alle telecamere pubbliche e private dei negozi del centro e alla descrizione fornita in sede di denuncia dalle donne prese di mira. Ha fornito indicazioni preziose per rintracciare l'uomo anche il fidanzato di una delle ragazze molestate, che ha assistito alla scena e ne ha parlato con i carabinieri. Gli episodi di violenza si sono tutti verificati di mattina, in Piazza De Ferrari e zone limitrofe.